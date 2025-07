Pal Arinsal tanca amb un “gran èxit” la 10a edició de la Copa del Món de BTT

La Copa del Món de BTT de Pal Arinsal s’ha clos aquest diumenge (@Pal Arinsal)

Pal Arinsal, la Massana i Andorra han demostrat per 10a edició la seva excel·lent capacitat per a acollir amb “gran èxit” les WHOOP UCI MTB World Series. L’organització de l’estació, el Comú massanenc i Warner Bros Disocvery Sports han valorat molt positivament l’edició d’enguany, en què novament s’ha demostrat tenir una gran capacitat d’adaptació davant les dificultats meteorològiques per a acollir totes les curses, tot assegurant l’espectacle i la seguretat dels implicats en la Copa del Món, des dels riders fins als milers d’espectadors que han vingut a viure-ho en directe.

“El repte ha estat adaptar-se a les condicions meteorològiques, però s’ha demostrat que s’ha encertat amb els canvis”, ha assenyalat el director general de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal, David Hidalgo, que ha destacat que “l’envergadura del repte era important, però la capacitat d’adaptació dels equips ha estat excel·lent” i en aquest sentit ha afegit que “la fluïdesa i l’experiència de tothom s’ha notat una vegada més”.

Aquesta capacitat d’adaptació també ha estat molt ben valorada per part de WBD Sports, l’entitat encarregada de les WHOOP UCI MTB World Series. La seva directora de màrqueting, Lisa Purves, ha indicat que “tot i els reptes que hem tingut a causa de la meteorologia aquests dies, ha estat un gran èxit des de la perspectiva de WBD Sports, i hem tingut unes curses molt emocionants que ens han portat a una gran retransmissió esportiva”. Per la seva part, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha destacat que novament la Massana i Andorra han demostrat ser novament un referent en el món del ciclisme. “El públic assistent ha pogut viure un gran espectacle i l’estació ha viscut una festa del ciclisme, però no només s’ha quedat aquí, sinó que s’ha estès a la resta de la parròquia i del país”, ha comentat Fité.





Pròxim repte: 11a edició el 2026

Les WHOOP UCI MTB World Series de Pal Arinsal 2025 abaixen el teló, però a partir de demà ja es començarà a pensar en el 2026. L’estació té assegurada la seva presència en el calendari de la propera temporada, i arribarà així a l’onzena edició de la Copa del Món UCI de BTT, a més d’haver rebut dos Campionats del Món el 2015 i 2024. “La voluntat i la predisposició hi és per part de tothom. Des de WBD Sports ens han atorgat la categoria de “clàssics” i això demostra que Pal Arinsal s’ha guanyat uns galons”, ha refermat Hidalgo. En el mateix sentit, Fité ha assegurat que “hi continuarem creient i esperem que en els pròxims anys continuem sent el referent que som ara en la BTT i consolidar-lo més”.





Pidcock torna a la BTT amb victòria i suma la primera a casa

Tom Pidcock no competia en una prova de BTT des dels Campionats del Món de 2024 a Andorra i no corria en una cursa de les WHOOP UCI MTB World Series des del juny de 2024, però avui diumenge no s’ha notat gens la falta de rodatge. El resident al Principat ha estat l’home del dia al cros-country olímpic (XCO) de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal després d’adjudicar-se la seva primera victòria a ‘casa’ en una cursa en la qual s’ha mostrat molt sòlid i no ha donat opcions als rivals.

Malgrat que ha estat el guanyador del short track del divendres, Luca Martin, qui ha agafat la iniciativa en les primeres voltes, Pidcock, que sortia des de la part del darrere del pilot, ha anat recuperant distància respecte al líder de carrera. En la tercera volta de les vuit que han completat els riders Elit al circuit de 3,8 km, la lluita per la victòria ja era cosa només del britànic i el francès, que gaudien d’una còmoda distància sobre els perseguidors. Una volta després, Pidcock ha atacat a Martin per a agafar uns segons de marge, però no ha estat fins al sisè gir que s’ha sentenciat la cursa després que el francès hagi patit un problema mecànic que l’ha fet caure per sobre del minut de diferència amb el britànic. Les tres darreres voltes, Pidcock ha pogut controlar la carrera i finalment s’ha imposat amb un registre d’1 h 20:30, amb Martin en segona posició (+0:21). “És genial guanyar finalment aquí, que és d’alguna manera casa meva, després d’uns anys corrent aquí, on no és un lloc fàcil per a competir per l’altitud”, ha assenyalat Pidcock.

El també britànic Charlie Aldridge ha assolit el seu primer podi de la temporada a Pal Arinsal (+0:21) després d’imposar-se en una bonica lluita pel tercer lloc al francès Mathis Azzaro (+1:04). Per la seva part, els espanyols Jofre Cullell i David Valero han acabat 16è i 17è respectivament, mentre que l’andorrà Oriol Pi ha estat doblat a falta de cinc voltes per al final quan rodava 69è.

En la classificació general de la Copa del Món del cross-country masculí, Christopher Blevins es manté líder malgrat que no ha tingut el dia a Pal Arinsal, on només ha pogut ser 29è (+4:09). El nord-americà continua mantenint un marge important (1.395 punts) amb el seu immediat perseguidor, el xilè Martin Vidaurre sisè en la cursa d’avui (1.082 punts), mentre que el francès Victor Koretzky (22è a Pal Arinsal) és tercer amb 930 punts.





Remuntada de Maxwell en una cursa memorable

La cursa femenina d’XCO ha estat d’aquelles que es recordaran. Els 7 girs que han donat les riders han estat plens d’anades i vingudes. En un inici, la líder de la classificació general, Samara Maxwell, s’ha posat al capdavant i només Ronja Blöchlinger l’ha poguda seguir, però una caiguda i una punxada a la segona volta l’ha fet perdre temps i posicions. Ha estat llavors quan la vigent campiona del món de la disciplina, Puck Pieterse, ha pres el lideratge i ha començat a agafar marge respecte a les perseguidores, però una segona caiguda a la zona del Rock Garden, en la quarta volta, han acabat amb les opcions de la neerlandesa, que ha anat caient posicions.

A falta de tres voltes per al final, s’ha format un grup de quatre riders: Martina Berta, Jenny Rissveds, Alessandra Keller i una Samara Maxwell que s’ha pogut refer de dues caigudes i la punxada per a recuperar els 49 segons que havia perdut i atrapar el grup capdavanter. En la darrera volta, la neozelandesa ha completat dos atacs que cap de les seves rivals ha pogut contestar i s’ha endut una victòria èpica, amb remuntada inclosa, en una cursa memorable (1 h 25:31). “M’he intentat mantenir calmada quan havia perdut temps i a l’última volta m’he sentit forta”, ha explicat Maxwell sobre la complicada prova a Pal Arinsal. La guanyadora del short track el divendres, Alessandra Keller, ha estat segona (+0:09) i la sueca Jenny Rissveds ha estat tercera (+0:15), amb Martina Berta en quarta posició i Puck Pieterse en la desena.

En la classificació general, Maxwell amplia el seu avantatge i deixa molt de cara el títol d’XCO a les WHOOP UCI MTB World Series 2025 amb 1.535 punts, pels 1.090 de la suïssa Nicole Koller, que avui diumenge ha estat cinquena, mentre Rissveds és tercera amb 980 punts.





Treudler i Corvi dominen en U23

En la primera cursa del dia a Pal Arinsal, Valentina Corvi s’ha exhibit i ha guanyat amb molta solvència la prova U23 femenina. Des de la sortida, la campiona d’Itàlia ha posat la directa i s’ha escapat de totes les seves rivals. En la primera volta ja treia gairebé un minut a la segona i ha anat augmentant la diferència fins a completar les sis voltes de la categoria en 1 h 15:43. La segona classificada, la suïssa Monique Halter, ha arribat a 3:25, mentre que l’alemanya Sina Van Thiel ha estat tercera a 3:33. El triomf ha permès a Corvi (527 punts) retallar diferències amb la líder de la general U23 d’XCO, la canadenca Ella Macphee (591 punts), que avui ha estat onzena.

Finalment, en la cursa que ha servit per a abaixar el teló a la Copa del Món de Pal Arinsal 2025, el suís Finn Treudler ha completat el doblet. Després d’imposar-se el divendres al short track, avui ha dominat l’XCO U23 masculí deixant enrere tots els seus rivals a partir de la segona volta i fins al final. El líder de la general U23 masculina ha realitzat les 7 voltes que ha fet la categoria U23 masculina en 1 h 11:13. El podi U23 ha estat completament suís amb Nicolas Halter segon (+1:13) i Maxime Lhomme tercer (1:47).

L’espanyol Thibaut François ha acabat en cinquena posició (+2:06) i l’andorrà Roger Turné ha pogut completar més de quatre voltes fins que ha estat doblat quan anava en la 58a plaça. Amb el quart triomf de la temporada, Treudler ha ampliat el seu avantatge a la general U23 d’XCO i ja en suma 850 punts. Rens Teunissen, vuitè a la cursa d’avui, és segon a la general amb 575 punts i Heby Gustav Pedersen és tercer amb 502 punts.