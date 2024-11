Ho sabies? Estil dandy, un clàssic que torna

Un home vestint esport, però elegant (AMIC)

La moda d’ara es reinventa, i l’estil dandy, que mai ha deixat de ser un referent d’elegància i bon gust, torna amb força. No estem segurs de si alguna vegada s’ha extingit del tot, però el que està clar és que vestir bé, segons dicten els cànons clàssics, és una tendència que conviu de meravella amb altres corrents oposats. Aquells que vulguin donar-li una volta a l’estil tradicional tenen la versió més vintage com a punt de referència imprescindible: pantalons de cintura alta, que realcen la figura i aporten un aire sofisticat, jerseis de coll en punta que emmarquen el coll i, per descomptat, un mocador al coll que afegeix un toc distintiu i original, convertint així qualsevol conjunt en una declaració d’intencions de moda.

Amb aquesta combinació d’elements clàssics, l’estil dandy es presenta com una opció intemporal que permet a qualsevol home expressar la seva personalitat i bon gust en la moda, sense renunciar a la qualitat ni a la bellesa. En aquest context, el dandy es converteix en un símbol de renovació i autenticitat en el vestuari masculí, demostrant que, malgrat el pas del temps, l’estil i la classe mai passen de moda, i que cada detall compta a l’hora de crear un look memorable i impactant.





Per Tot Sant Cugat