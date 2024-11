Espècies en perill d’extinció: Fumarell negre

Un exemplar de fumarell negre adult (Gencat.cat)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

El fumarell negre és una espècie típica de zones humides obertes, tant costaneres com interiors, molt dependent de la qualitat biològica de l’aigua per a poder criar. A Catalunya és comú veure’l en migració, també pel mar, però no hi ha evidències de reproducció recents que sí s’han donat esporàdicament a la península Ibèrica. Tant en context ibèric com europeu, es troba en regressió a causa de la mala qualitat dels hàbitats que ocupa. El fumarell és una au catalogada en perill d’extinció.





Hàbitat

Cria en zones humides, obertes i poc profundes tant salobres costaneres com d’aigua dolça a l’interior, però amb vegetació abundant, sobretot flotant, on fa el niu, com passa amb el fumarell carablanc (Chlidonias hybrida).





Els hàbitats que ocupen els individus no reproductors són menys exigents i es poden arribar a trobar en qualsevol zona humida oberta d'aigües tranquil·les.





Pel que fa a zones antròpiques, pot arribar a criar en embassaments si té els suficients requeriments ecològics, i sol utilitzar els arrossars com a hàbitat secundari per a caçar.





Molt dependent de condicions hidrològiques i meteorològiques òptimes.





A la península Ibèrica cria en colònies mixtes.





En migració postnupcial, el sector litoral català-balear és una zona de rellevància europea per a l’espècie i es poden donar concentracions de diversos milers d’individus al delta de l’Ebre.





Ocupa tota la plataforma continental catalana amb especial preferència per les zones més productives (canons submarins, desembocadures de rius, entorn d'instal·lacions de piscicultura extensiva).





Distribució

Espècie àmpliament distribuïda per tot el món, però de manera molt localitzada en dues àrees reproductores principals. La primera ocupa bona part d’Amèrica del Nord, que és la referida a la subespècie surinamensis, i la segona des d’Europa de l’Est fins al Kazakhstan, ocupada per la subespecie nominal niger. En aquest ordre, els efectius de la primera zona de cria hivernen a les costes caribenyes i pacífiques de Centre i Sud-amèrica fins al Perú, i els de la segona zona hivernen a la costa atlàntica africana.





La subespècie que es pot trobar a Catalunya és la nominal, niger, que cria al llarg de tota l'Europa occidental, però de manera molt fragmentada.





que cria al llarg de tota l’Europa occidental, però de manera molt fragmentada. A Catalunya és un migrador comú i estiuejant regular, tot i que no hi ha evidències de cria, a excepció d’algunes cites històriques al delta de l’Ebre el 1961 i el 1988, qüestionades per alguns autors.





A Espanya, l'únic lloc amb cria regular des de fa més de deu anys és al Parc Nacional de Doñana, tot i que antigament també tenia petits nuclis de cria en llacunes interiors castellanomanxegues. Malgrat que és un reproductor molt localitzat, és comú veure'l en pas nupcial i com a estiuejant no reproductor, per la qual cosa determinar-ne l'evidència de reproducció és una tasca complexa.





Tot i ser una espècie transsahariana, hi ha cites puntuals d'individus hivernants a diferents punts de la península Ibèrica.





Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.