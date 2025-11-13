Hive Five acull una xerrada sobre salut, longevitat i immunitat

Aquest vespre de dijous, Hive Five, l’espai de coworking del centre d’Andorra la Vella, ha acollit la xerrada “Boost your healt: la xerrada que et canvia la manera d’entendre la salut”, a càrrec de Carla Rispal, psiconeuroimmunòloga i especialista en microbiota, i Ramon Ribera, psiconeuroimmunòleg i osteòpata.
La trobada ha aprofundit en com el sistema nerviós, els hàbits i la microbiota influeixen en la salut, el comportament i la longevitat, i ha mostrat com interpretar els missatges que el cos envia quan es troba cansat, inflat o estressat.
La xerrada també ha posat el focus en com homes i dones poden respondre de manera diferent quan el cos envia senyals de malestar, unes diferències que posen en relleu com la biologia i les connexions socials treballen juntes per a influir en el benestar i la recuperació del cos.
L’acte ha finalitzat amb la mostra de signes i testos pràctics que poden ajudar a detectar aquestes malalties, oferint unes eines tangibles per a cuidar-se i interpretar els senyals del seu propi cos.
Aquesta iniciativa reafirma el compromís de Hive Five de generar espais de coneixement i benestar on professionals i públic interessat comparteixin informació científica i aplicada sobre salut i rendiment personal.