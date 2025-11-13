Laia Font, enceta la iniciativa de la Delegació de la Generalitat per a promocionar el talent català a Andorra

La musicoterapeuta catalana, Laia Font, ha encetat aquest dijous la iniciativa TenimTalent, amb la qual la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra vol donar més visibilitat al talent català present al Principat. L’acte ha permès posar en valor la tasca que realitza a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on aplica la musicoteràpia a les persones que necessiten romandre ingressades per a controlar la simptomatologia de la seva patologia o perquè precisen de determinades cures, amb la finalitat de millorar el seu confort. L’objectiu és oferir un acompanyament, especialment emocional, durant l’etapa final de la vida.
Font, conjuntament amb les persones de la Fundació ONCA i del SAAS, que participen de forma més directa en el projecte, ha explicat com va sorgir la iniciativa, com està funcionant i quins resultats s’observen. En aquest sentit, Font ha indicat que “aquest projecte va començar el setembre de l’any passat, fins al desembre vam fer la prova pilot amb 4 hores setmanals, és a dir un matí a la setmana, al març vam ampliar a 2 dies a la setmana, és a dir, 8 hores, i després ho vam traslladar també a la residència de Sant Vicenç d’Enclar i el Cedre, on hi fem sessions grupals de musicoteràpia”.
Per la seva banda, el cap de la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Marc Pascual, ha posat en valor el rigor del projecte i ha remarcat que “estem molt contents amb el projecte de musicoteràpia de la Laia”.
L’acció també ha permès conèixer millor què és la musicoteràpia i diferenciar-la d’altres tècniques que també vinculen la música i la salut. Així, Font ha remarcat que “una musicoterapeuta és una persona que està formada en música i té un màster en musicoteràpia; hi ha moltes diferències, però bàsicament un musicoterapeuta té un objectiu terapèutic, treballa conjuntament amb l’equip mèdic, estableix uns objectius per al pacient i s’integren al procés terapèutic, és a dir que no és arribar, tocar i marxar”.
En aquest sentit, ha apuntat que la teràpia musical s’adapta a cada pacient: “depenent del que necessiti la persona en cada moment, treballem amb músiques de la seva història sonora”. Així, ha indicat que “en funció dels objectius que ens hem plantejat amb l’equip, si per exemple ens trobem amb un cas en què hi ha dolor o hi ha ansietat, veiem com podem treballar per a reduir aquests nivells”.
La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha destacat que “una de les missions que tenim les delegacions de la Generalitat a l’exterior és difondre el talent dels catalans i catalanes que viuen als països on exercim, i tot sovint vinculem el talent amb aquelles accions que generen grans titulars i potser no veiem tant accions del nostre dia a dia que, en realitat, ens fan la vida més fàcil i l’exemple de la Laia Font és perfecte”.
A banda de la intervenció de Font i Pascual, l’acte ha comptat també ha la participació del coordinador del programa social de la Fundació ONCA, Joan Hernández, i la infermera de la Unitat de Cures Pal·liatives, Zoe Lamprill.