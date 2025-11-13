Simulacre d’accident al Cremallera de Núria per una esllavissada a l’entrada d’un túnel

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) han organitzat aquest matí de dijous un simulacre d’accident al Cremallera de Núria per una esllavissada a l’interior del túnel Roc d’en Dui, un entorn d’alta muntanya dins de l’àmbit del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. L’incident ha afectat un tren cremallera i ha obligat a interrompre la circulació i evacuar el passatge. L’exercici s’ha realitzat en un punt de la línia del Cremallera de Núria d’una complexitat important, entre la població de Queralbs i la Vall de Núria.
El simulacre ha servit per a posar a prova el Pla d’Autoprotecció (PAU) del Cremallera de Núria, homologat el passat mes d’abril de 2025, així com treballar la coordinació i resposta de tots els equips d’emergència. També s’ha activat el pla FERROCAT de Protecció Civil en fase d’alerta.
L’esllavissada ha afectat el segon dels tres cotxes (vagons) del Cremallera i el passatge ha quedat atrapat a l’interior del túnel Roc d’en Dui, cosa que ha dificultat l’accés i rescat de les persones accidentades, una quarantena. Alumnat dels Centres Escolars de Cicles Formatius i/o Universitaris de Girona, convocats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), han fet de figurants. En total hi ha hagut 28 ferits lleus (entre ells el maquinista); 8 menys greus i 7 ferits greus.
El Centre de Comandament Avançat (CCA) i l’àrea sanitària s’han constituït a l’aparcament de l’estació de Queralbs.
Un cop finalitzat el simulacre s’ha fet una reunió de valoració per a avaluar el funcionament del simulacre i aspectes de millora per a futurs exercicis.
Participants a l’exercici
Per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al simulacre hi han participat una vintena de persones de Cremallera de Vall de Núria amb el suport organitzatiu de personal de l’àrea de Protecció Civil d’FGC Operadora com a responsable de les tasques de coordinació amb la resta d’agents implicats.
El Personal del Cremallera de Vall de Núria ha gestionat l’emergència tant des del lloc dels fets al túnel del Roc del Dui, a on han participat activament amb l’evacuació d’una cinquantena de passatgers del tren, com des del Centre de Regulació del Cremallera, a on s’han realitzat comunicacions continues amb els agents d’ajuda externa (112 i CECAT) i s’han coordinat tots els equips interns disponibles. En la gestió de l’emergència també hi ha intervingut personal de l’estructura de FGC Turisme.
L’exercici també ha servit per a posar a prova les accions que els serveis d’emergències realitzarien en un accident d’aquestes característiques, i estudiar la coordinació entre els diferents grups actuants durant el sinistre i la coordinació entre aquests i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit del Cremallera de Vall de Núria. Els Bombers de la Generalitat han accedit a la zona de l’accident, tant per la boca sud del túnel del Roc del Dui com per una de les galeries, i han iniciat les tasques de recerca i rescat de les víctimes. Posteriorment, s’ha fet triatge i evacuació de les persones ferides, en llitera, fora de la zona calenta, fins a l’àrea sanitària per a poder ser ateses pel SEM.
Per al simulacre, els Bombers de la Generalitat han desplaçat una vintena d’efectius amb set dotacions entre les quals el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), el Grup d’Emergències Mèdiques i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) des d’on han assumit el comandament de l’emergència i s’han coordinat amb els altres grups actuants i responsables del cremallera. A més, també s’hi ha desplaçat l’equip de Drons de la Unitat de Mitjans Aeris des d’on els efectius han pogut fer seguiment, en directe, de l’operatiu.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat l’encarregat d’oferir assistència sanitària a les gairebé 50persones afectades pel simulacre.
Quan la primera ambulància ha arribat al lloc, ha ampliat informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària CECOS per tal d’iniciar el protocol d’Incident de Múltiples Afectats, dimensionant d’aquesta manera els efectius per a fer front a l’incident. Paral·lelament, el Grup d’Intervenció, el Grup d’Ordre i SEM han definit l’abordatge de l’incident des de la cèl·lula d’avaluació i seguidament des del Centre de Comandament Avançat(CCA) in situ, s’ha definit l’estratègia per a la resolució de l’emergència.
L’equip d’Emergències Mèdiques ha realitzat el desplegament de l’Àrea Sanitària Mòbil (ASM) d’es d’on s’ha fet el triatge avançat per a ordenar la prioritat d’assistència i evacuació, diferenciant tres zones en funció de la gravetat del afectats. A continuació s’ha procedit a l’estabilització i aplicació del tractament als pacients per tal de poder procedir al trasllats dels mateixos al centre sanitari adient en funció de cada gravetat i patologia
Simultàniament, s’ha filiat a totes les persones utilitzant la plataforma informàtica de gestió d’afectats. Aquesta eina facilita la traçabilitat de tots els implicats/des des del moment que entren en contacte amb el SEM fins que són derivats als centres sanitaris, treballant amb una llista única a temps real entre els diferents punts de gestió de l’emergència.
Atesa la magnitud de l’accident, s’ha activat l’equip de psicòlegs del SEM que ha ofert assistència psicològica als propis afectats i als seus familiars.
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha intervingut amb 53 professionals i un total de 17 unitats, entre elles: 2 Unitats de Suport Vital Avançat (SVA), 8 Unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), 2 Comandaments, 1 Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), 2 unitats de Logística, 1 Unitat de Comandament Operatiu (UCO), i una Unitat de Transport Sanitari No Urgent (TSNU).
El cos de Mossos d’Esquadra ha liderat el grup d’ordre i hi han participat unitats de seguretat ciutadana de Ripoll, per a cobrir els accessos i donar seguretat perimetral al CCA. També s’ha mobilitzat el cap de la USC de Ripoll al CCA coordinant les accions del grup d’ordre amb la resta de grups; i finalment efectius de la unitat d’Intervenció de Muntanya per a donar suport als equips de rescat.
Els Agents Rurals també s’han mobilitzat en aquest exercici i s’han afegit a les tasques del grup d’ordre amb una patrulla de dos efectius. Al Centre de Comandament també s’hi ha desplaçat un comandament per a dirigir les feines i els recursos necessaris a l’emergència.
Protecció Civil de la Generalitat ha mobilitzat al simulacre dos tècnics de la Operativa territorial (OT) i un tècnic observador de l’exercici. Els tècnics de la OT s’han activat a la constitució del CCA per part del grup d’intervenció i han desenvolupat les tasques que el pla d’actuació PROCICAT per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril assigna al grup logístic: Rebre i notificar en primera instància l’existència de l’emergència al CECAT; Coordinar les accions amb altres grups, a través del CCA, facilitant i col·laborant amb les tasques d’informació; Donar suport a les comunicacions; Donar suport al municipi en l’allotjament de familiars i afectats lleus; Habilitar zones i instal·lacions municipals destinades, a acollir de forma temporal els afectats que requereixin atenció; Organització de serveis de transport alternatiu als passatgers afectats, en coordinació amb FGC; Obtenir, centralitzar i facilitar tota la informació relativa als possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones; i col·laborar amb el Grup Sanitari en l’elaboració del llistat d’afectats.