La placeta d’Engordany ha acollit aquest dimecres a la tarda el concert de Guitarbelows que han actuat en el nou cicle Engordany a duo, una proposta de programació eclèctica amb duos del país.

El grup compost per l’acordionista Pilar Planavila i el guitarrista Manu Suárez ha tingut una bona acollida per part del públic, que ha gaudit de les composicions d’artistes del segle XX que van reinventar el gènere musical. Els músics han interpretat peces com Jazz manouche i nuevo tango.