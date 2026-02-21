Grups de menopausa i alimentació saludable, les propostes al CAP de la Seu

El CAP de la Seu d’Urgell posarà en marxa, properament, un grup de salut i benestar durant menopausa i un altre d’alimentació saludable. Les dues propostes, gratuïtes i obertes a tothom, aniran a càrrec de diversos professionals d’atenció primària del centre. El taller sobre menopausa es durà a terme un dia a la setmana, concretament tots els dimarts durant tres mesos aproximadament, i s’adreça a dones que vulguin viure millor els canvis que es produeixen durant l’etapa del climateri. Les sessions tindran una durada d’una hora i mitja i s’hi tractaran temes com el sol pelvià, l’insomni, l’alimentació, els canvis en la pell, la gestió emocional, la sexualitat, l’exercici físic o la higiene bucodental, entre d’altres.
L’objectiu final serà conèixer el conjunt dels canvis causats pel cessament de la funció ovàrica: morfològics, funcionals i psicològics. Així mateix, s’incidirà en alternatives per a alleujar els símptomes, fer possible l’adquisició de bons hàbits a favor de la salut i millorar la qualitat de vida. Finalment, les trobades hauran de servir per a intercanviar experiències amb altres dones que formen part del grup, i descobrir els avantatges de l’exercici físic, la relaxació i una bona alimentació, entre altres, per a entendre millor aquest moment vital.
Alimentació saludable
Pel que fa al segon grup, s’anomena “Guia pràctica d’alimentació i nutrició” i es farà els dilluns. Durant una hora es parlarà als assistents sobre les bases de l’alimentació i es donaran consells i idees de com millorar-la. “L’objectiu és aprendre i realitzar canvis en el nostre dia a dia per a prevenir problemes de salut i actuar en casos de tractament de la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia, la diabetis o el sobrepès”, subratlla Laia Vilarrubla, dietista i nutricionista del CAP urgellenc. La durada d’aquest curs serà de sis mesos.
Per a inscriure’s a ambdós grups o demanar més informació cal trucar (973 35 04 70) o anar al CAP de la Seu d’Urgell. Les persones interessades rebran una trucada per a resoldre dubtes i comunicar la data d’inici de les sessions.