La primera trobada de creadors de continguts en català al Principat, l’Eixivern, aplega una vintena d’influenciadors

Andorra ha celebrat aquest dissabte l’Eixivern, coincidint amb el Dia internacional de la llengua materna, la trobada de creadors de continguts en català impulsada pel Departament de Política Lingüística, amb l’objectiu de fomentar la creació de continguts en la llengua pròpia i oficial en l’entorn digital. L’esdeveniment ha estat conduït per @Wizproblema (Mohamed Lamine, humorista), @Nereasanfe (Nerea San Félix, reportera de l’APM de TV3) i @Croquetadexocolata (Laura Zurriaga, influenciadora gastronòmica).
“La nostra llengua té 1.000 anys d’història i 10 milions de parlants, però hem de fer un esforç perquè sigui present en tots els àmbits. Per això, us dono les gràcies i us animo a continuar treballant per a guanyar la batalla digital; per a assegurar que el català tingui futur i sigui una llengua viva”, ha remarcat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, a la cloenda de la trobada.
Una vintena de creadors de continguts d’Andorra, Catalunya, les Illes i el País Valencià han pogut reflexionar, durant la sessió del matí, sobre els reptes de la llengua pròpia a les xarxes socials i també ha servit per a posar en contacte creadors emergents amb d’altres que ja tenen una trajectòria. La trobada ha continuat amb una sessió a la tarda oberta al públic, en la qual els creadors de continguts han presentat els missatges entorn de l’empoderament de la llengua, creats durant el matí, i també han compartit debat amb una cinquantena de persones que han assistit a l’acte celebrat a Unsquare Studio, a Andorra la Vella.
Aquesta trobada compta amb la col·laboració d’Andorra Telecom, que ha proporcionat als creadors de fora d’Andorra una eSIM perquè puguin disposar d’Internet durant la seva estada al Principat, i el Comú de Canillo, Caldea, Grandvalira i Naturland, que han proporcionat invitacions per als creadors als seus establiments i instal·lacions, que utilitzaran aquest diumenge. La voluntat del Ministeri és que la trobada serveixi per a impulsar l’ús del català a l’entorn digital, però també per a afavorir un intercanvi enriquidor entre els creadors de continguts d’Andorra i els de la resta del domini lingüístic, que tindran l’oportunitat de conèixer els atractius del Principat.