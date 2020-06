L’escultura ‘El Matí’ protagonitza el document del juny de l’arxiu d’Andorra la Vella

L’escultura El Matí, de l’artista valencià Andreu Alfaro, es va instal·lar a l’entrada de la parròquia d’Andorra la Vella, a la Margineda, com a cloenda del II Congrés internacional de la llengua catalana, que es va celebrar a Andorra l’any 1986. L’escultura és un homenatge al català i protagontiza, juntament amb el congrés, el document del mes de juny de l’arxiu comunal d’Andorra la Vella.

El document destaca la importància de la celebració del II Congrés de la llengua catalana ja que el primer es va fer l’any 1906. Els actes més significatius es van celebrar entre els dies 5, 6 i 7 de maig, i, entre d’altres activitats, es van presentar diversos treballs científics sobre la llengua.

Es van nomenar representants territorials de les diferents zones lingüístiques i el del Principat d’Andorra va ser Marc Vila Riba, qui va exercir com a coordinador del congrés. Hi van assistir congressistes de diversos àmbits institucionals i socials del país. En destacava la incipient Societat Andorra de Ciències (SAC) que es va fundar l’any 1983, recorda el document elaborat per l’arxiu comunal d’Andorra la Vella.

La plaça del Poble va ser l’espai principal de les activitats ludicoculturals, i entre les quals hi va haver un concert de la coral dirigida pel mestre Joan Roure i ball de sardanes.

Com a acte de cloenda i commemoració del congrés es va inaugurar a la Margineda l’escultura El Matí, de l’artista valencià Andreu Alfaro. Va fer-se, amb tota solemnitat, el 7 de maig i va comptar amb la presència del Copríncep episcopal –que va ser president d’honor del congrés– i de les diverses autoritats andorranes. L’obra es va instal·lar en un punt estratègic de l’entrada a la parròquia d’Andorra la Vella i representa un homenatge a la llengua catalana, s’explica en el document elaborat per l’Arxiu Comunal.

“Les varetes metàl·liques d’acer inoxidable produeixen un reflex lumínic diferent segons el moment del dia la forma. És com un joc amb els volums a través de les diverses línies –llum, color, cinètica i moviment– i es podria catalogar com a estil abstracte geomètric. Probablement representi una de les primeres obres d’art contemporani en espais públics al país”, destaca l’Arxiu Comunal.

L’any 2013, amb la remodelació de la rotonda, es va canviar d’ubicació tot i que va mantenir una posició preeminent i molt visible.