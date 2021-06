Grandvalira amplia les activitats aquest estiu

Grandvalira Resorts dona el tret de sortida a l’estiu en una temporada que s’allargarà oficialment fins al 12 d’octubre, data en què es preveu tancar l’activitat del Mon(t) Magic Family Park de Canillo. Grandvalira i Ordino Arcalís han presentat a l’Andorra Congrés Centre d’Ordino (ACCO) les seves propostes per a tots els públics, sota els lemes ‘Col·lecciona Aventures’ i ‘Respira. Viu la muntanya’, amb els quals es busca oferir als clients viure experiències completes a la muntanya i a l’aire lliure. La proposta estiuenca de Grandvalira Resorts compta amb activitats en plena natura acompanyades d’atractives propostes gastronòmiques a les valls d’Encamp, Canillo, Soldeu i Ordino.

Dues de les principals novetats de la temporada són el nou Centre d’Observació de la Marmota a Soldeu, uns itineraris que permetran conèixer millor aquests animals colonials que viuen a l’alta muntanya, i l’Explor Games al Mon(t) Magic Family Park, un joc d’aventura i reptes guiats per una aplicació mòbil que combina l’orientació en espais a l’aire lliure, les dinàmiques dels Escape Room i els videojocs.

A més, els allotjaments singulars d’Epic Andorra, amb la Borda Buno al Serrat i la Cabana Piolet i el Domo Lodge a Grau Roig, garantiran experiències úniques, mentre que l’oferta de restauració creix amb un nou Food Retrac a Ordino Arcalís. Alhora, es mantenen els establiments tradicionals, com el restaurant La Coma, el Restaurant Refugi Llac de Pessons a Grau Roig, als quals s’ha de sumar dos locals de referència com el Wine & Meat Bar by Jean Leon a Soldeu i el Roc de les Bruixes a Canillo.

Tot plegat, amb una aposta clara per facilitar al màxim l’accés a tots els serveis i premiar la fidelitat dels clients. Per aquest motiu, amb el forfet de la temporada 2020-2021 de Grandvalira, Ordino Arcalís i Ski Andorra es permetrà l’ús de tots els remuntadors que s’obriran al públic durant l’estiu a les estacions de Grandvalira Resorts.

La presentació de la nova temporada d’estiu ha comptat amb la presència del director general de Grandvalira-Nevasa, Juan Ramón Moreno, el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde, Xavier Salinas, i el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo. Els responsables de l’estació han destacat l’ambició per a aquest estiu, ja que “les coses comencen a millorar i som molt optimistes per a les temporades vinents”, tal com ha exposat Moreno. El director general de Grandvalira-Nevasa ha posat en relleu que “Grandvalira ha anat apostant els últims anys per una millora de l’oferta i, malgrat que jo sóc relativament nou, puc veure clarament que aquest any tenim l’oferta més competitiva de la història de Grandvalira”. En aquest sentit, Moreno ha assenyalat que “l’oferta permetrà als visitants passar més dies al país, ja que és flexible, i pensem que això és un factor positiu per al sector turístic del país”.

Per la seva banda, David Hidalgo, que ha presentat les novetats dels sectors de Canillo i Soldeu, ha explicat que enguany hi ha hagut un canvi en el “concepte” del Mon(t) Magic Family Park amb una entrada al parc única per a totes les activitats que hi ha disponibles, a banda del producte estrella, la tirolina, per a la qual s’haurà d’adquirir una entrada a part. Sobre el camp de golf de Soldeu ha destacat que “les condicions seran molt bones des del primer dia”, i ha assenyalat que el Centre d’Observació de la Marmota “serà un atractiu important”.

Finalment, Xavi Salinas ha fet el repàs a totes les activitats dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, així com Ordino Arcalís. Amb relació al primer, el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde ha exposat que “és una de les portes d’entrada més importants de Grandvalira i probablement del país”, i per aquest motiu, juntament amb el Comú d’Encamp i tots els actors econòmics de la localitat “hem obert el Telecabina Pioners i el telecadira dels Isards, una aposta que ens fa molta il·lusió”. Amb relació a Ordino Arcalís, Salinas ha indicat que “seguim amb la gran aposta i la filosofia d’Andorra territori ciclista, per això es tancarà una vegada més el tram final de la carretera cap a la Coma”.

L’acte ha comptat amb la presència del M. I. Ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, que ha comentat als responsables de Grandvalira Resorts “que sé que heu fet molta feina i esperem que pugueu tenir un bon estiu”. A més, ha assegurat que Grandvalira Resorts “és un exemple i un referent al Principat d’Andorra i espero que això segueixi sent així”.