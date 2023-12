Vinyes i Vinyes jr, finalitzaran la temporada al Circuit de Lleida

Joan Vinyes Jr i Joan Vinyes (FotoEsport)

Joan Vinyes – Quim Guillamet – Melchor Caminal (VW Golf) i Joan Vinyes Jr. – Marc Bracons (Peugeot 206 1.6), estaran a la graella de sortida de les 4 hores de Lleida – 24 Open de Resistència Off-Road. L’equip que pilotarà el VW Golf preparat per Baporo Motorsport es tot un clàssic de les darreres edicions de la prova, mentre que per a Vinyes Jr i Bracons serà la seva segona participació formant equip, aquesta vegada, al volant d’un Peugeot 206.

Fa deu anys (2013) que Joan Vinyes va aconseguir el seu tercer triomf a la prova de resistència lleidatana, és obvi, doncs, que repetir és a la ment de l’experimentat pilot andorrà. “El meu comentari de sempre en aquesta prova és: que l’objectiu principal és gaudir al màxim de l’últim cap de setmana de competició de la temporada. L’experiència té poc a veure amb les que acostumem a viure durant l’any, potser només s’assembla en que quan sortim a competir ens agrada guanyar. Les darreres temporades hem estat a prop, però, al final, per un motiu o altre, ens hem quedat a les portes. Ho seguirem intentant, que ningú ho dubti”.

Vinyes Jr, que va debutar fa un any en aquest escenari, fins al darrer moment no ha pogut confirmar la seva participació en aquesta edició de les “4 hores de Lleida”. La seva motivació segueix intacta, així ho comentava: “Durant la temporada he participat de manera regular al català de resistència, així doncs, arribo al Circuit de Lleida amb més experiència per a resoldre les dificultats que et pots trobar durant una cursa d’aquestes característiques. En el decurs de l´any ens hem trobat amb moments molt variats a veure què passa a Lleida. M’agradaria, sobretot, poder competir en tots els relleus previstos… Veurem si és possible”.





Sense novetats, ni a l’escenari ni als horaris

L’esforç dels membres de l’Escuderia Lleida, per a tenir les instal·lacions en les millors condicions, es dona per fet. La incògnita és comprovar si la climatologia estarà al seu costat. Aquest any ja han tingut experiències desagradables.

L’horari previst per a la resistència s’inicia a les 10 hores del dissabte (dia 9 de desembre) amb els tràmits previs a la cursa (verificacions i briefing). Els entrenaments, lliures i cronometrats, es disputaran el mateix dissabte. Els 45’ de lliures a partir de les 14.30 hores, mentre que en el interval entre les 15.45 a 16.20 hores es decidiran les posicions de la graella de sortida.

A les 10 hores del diumenge (dia 10) es donarà la sortida llançada a la 23a edició de les “4 hores de Lleida – 24 Open Resistència Off-Road”.