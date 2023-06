Govern augmenta l’aportació a les famílies acollidores

Un noi ajudant en una cuina (arxiu)

L’acolliment familiar és una mesura de protecció als infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys en situació de desemparament que ofereix un espai dins d’una família pel temps que sigui necessari, mentre els seus progenitors recuperen les capacitats necessàries per a una reunificació familiar. Conscients de la importància d’aquest recurs, el Consell de Ministres ha donat llum verda, aquest dimecres, a una modificació del Reglament del Servei d’Acolliment Familiar, que incrementa la compensació econòmica que reben les persones o famílies acollidores per part del Govern.

En concret, s’ha decidit augmentar la quantia de la compensació econòmica; tenint en compte que aquesta no s’havia actualitzat des del 1994, quan es va fixar una xifra fixa de 360,60 euros per infant o adolescent acollit, que s’incrementava amb 150,25 euros més pel segon infant o adolescent.

Ara, amb la modificació, la compensació es vincula al Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) i s’estableix que l’acolliment d’un primer infant és del 50% del LECS –és a dir, actualment serien 643,06 euros–, una quantitat a la qual, com a novetat, se li afegeix un 20% a la compensació anterior si es compleixen les següents circumstàncies (que poden ser sumatòries): que l’acollit sigui un adolescent o tingui la condició de persona amb discapacitat (128,61 euros més). Finalment, a partir del segon infant o adolescent acollit, la compensació serà d’un 30% del LECS (385,83 euros més).

Es recorda que a la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents es determina el dret de les persones o les famílies acollidores de rebre una prestació econòmica com a compensació per les despeses d’alimentació i d’educació i les altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit, i per la tasca que porten a terme i, en concret, per la disponibilitat que comporta l’acolliment.

En paral·lel, cal posar en relleu que, a banda d’aquests ajuts, el Govern assumeix íntegrament les despeses extraordinàries que generen els infants o adolescents acollits i que són necessàries per al seu benestar, socialització i desenvolupament; com ara les despeses mèdiques.

Actualment, hi ha 29 infants i adolescents en famílies d’acollida, una xifra superior als 26 infants i adolescents que són usuaris del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) – La Gavernera.