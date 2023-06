AE es reuneix amb Marsol i Ferré per a abordar la manca d’habitatge

A la imatge, els ministres Raul Ferré i Conxita Marsol i la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner (Andorra Endavant)

La formació política Andorra Endavant celebra la transparència i bona predisposició dels ministres Conxita Marsol i Raul Ferré. El grup parlamentari s’ha reunit aquest dimecres amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol i el ministre d’Ordenament Territorial, Raul Ferré, ja que Andorra Endavant considerava urgent parlar de la temàtica de l’habitatge vista la necessitat per a moltes famílies del Principat. Durant la trobada, els ministres han explicat els projectes de la posada en el mercat de pisos a preu assequible el més aviat possible.

Concretament, els ministres han comentat que el Govern anterior ja s’havia compromès en la compra d’uns edificis i que, ara, calia escripturar-los davant de notari i reformar-ne alguns. Durant la trobada s’ha fet una exposició detallada de la qüestió amb un compromís, per part del Govern, de transparència absoluta.

Pel que fa a l’anunci d’un crèdit extraordinari en matèria d’habitatge, la ministra Marsol presentarà al ple del Consell General del 12 de juliol un crèdit de 28 milions d’euros per tal de fer les reformes oportunes de viabilitat dels edificis i per a comprar un immoble de 9 milions al centre d’Andorra la Vella que es traduirà en uns 26 pisos a preu assequible: 12 pisos d’una habitació, 10 pisos de dues habitacions i 4 pisos de tres habitacions.

En base de la presentació dels ministres, Andorra Endavant ha demanat una renegociació amb els propietaris de l’edifici en venda per 9 milions d’euros considerant el preu massa excessiu tenint en compte la tipologia dels pisos. A més, per altra banda, els ministres han anunciat la voluntat de comprar un bloc de pisos a Arinsal per 5 milions d’euros per a adquirir 44 pisos a reformar per un import aproximat de 5,5 milions d’euros.

Per a acabar, Andorra Endavant ha suggerit a la ministra Marsol de negociar amb ABA o amb cada banc l’adquisició de pisos que s’han quedat les entitats financeres per impagament de les hipoteques.