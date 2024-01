Gina del Rio té dissabte i diumenge Copa d’Europa a Jakuszyce

La fondista andorrana, Gina del Rio (Reichert / Nordic Focus)

L’esquiadora de fons, Gina del Rio, torna a la competició aquest cap de setmana. Ho farà a Jakuszyce (República Txeca), amb la FESA Alpen Cup, una nova cita de la Copa d’Europa on ha de defensar el seu liderat. L’andorrana és a la República Txeca des del dimarts, on va arribar després d’estar els últims dies entrenant a Passo Lavazè (Itàlia) amb molt bones condicions i amb bones sensacions per a fer front a una nova cita de la competició continental.

Líder amb 680 punts

Del Rio defensarà el seu avantatge en la categoria junior, que es manté ara mateix amb 680 punts, seguida de l’alemanya Charlotte Boehme amb 516 i la italiana Iris de Martin Pinter, tercera amb 470. La fondista andorrana ha assolit en la FESA Alpen Cup quatre victòries, tres segones posicions i una sisena plaça.





Dos dies de curses

A Jakuszyce competirà a les dues curses programades en categoria júnior. És a dir serà dissabte a la 10km interval start en lliure, i el diumenge als 10km mass start en clàssic.

A aquesta cita Carola Vila no competirà en la categoria absoluta per descans.