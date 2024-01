Rius 25è i Calvo 30è, millorant ambdós a la segona mànega del gegant de Pozza

L’esquiador andorrà, Àlvar Calvo a Pozza di Fassa (Skilv)

Nova jornada de competició de gegant, aquest divendres, 19 de gener, a Pozza di Fassa (Itàlia), amb l’equip nacional, corresponent al Nacional de Brasil. Àlex Rius ha estat avui 25è mentre que Àlvar Calvo ha acabat 30è. Bartumeu Gabriel ha quedat fora a la segona mànega.

Rius ha estat 25è amb +5.98 respecte al guanyador, que ha estat l’austríac Raphael Riederer amb 1.37.81. L’andorrà marcava el 36è temps a la primera mànega, però a la segona ha recuperat posicions amb el 25è temps. Per la seva part, Calvo ha aconseguit sumar més experiència en una jornada en què ha estat 30è, però recuperant posicions a la segona mànega -a la primera havia estat 44è-.

Qui no ha pogut completar la cursa ha estat Bartumeu Gabriel, que a la primera mànega marcava el 37è temps amb +3.46, però a la segona acabava fora. Xavier Cornella no ha corregut avui per descans.

Ara, l’equip descansarà i entrenarà uns dies per a reprendre les curses, també a Pozza, el pròxim dia 23 de gener amb tres jornades més de competició.