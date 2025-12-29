El Comú d’Encamp lliura 3.450 euros en premis als guanyadors del VI Concurs d’aparadors i decoracions de Nadal

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquest matí de dilluns d’un total de 3.450 euros en premis corresponents al VI Concurs d’aparadors i decoracions de Nadal d’Encamp i del Pas de la Casa. L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de 54 propostes entre ambdues viles, distribuïdes en sis categories: aparadors i comerços en planta baixa, locals comercials interiors, restaurants i bars, edificis i xalets i dues categories d’hotels: zones comunitàries i zones exteriors.
El concurs d’aparadors té com a objectiu posar en valor i donar visibilitat al teixit comercial de la parròquia mitjançant la decoració dels seus mostradors, amb la voluntat d’atraure tant la població com els visitants cap als establiments locals. Per aquest motiu, la iniciativa se celebra també durant les festes de Nadal, una època de gran afluència i activitat comercial marcada especialment per l’increment de les compres.
El lliurament dels premis ha anat a càrrec de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas; el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la directora del departament de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, que han felicitat tant els guanyadors com la resta de participants.
La cònsol major ha agraït la “participació de tothom” i la contribució d’establiments comercials i edificis que tenen com a voluntat “fer més bonica la nostra parròquia a través dels vostres comerços”. Per la seva banda, el conseller Nino Marot s’ha sumat a les paraules d’agraïment i ha recordat que enguany els participants disposaven d’una corona facilitada pel Comú per a incorporar-la a les seves decoracions. En aquest sentit, també ha animat a nous comerços a formar part del concurs i ha demanat als participants “encoratjar a establiments i particulars a continuar en futures edicions i fer difusió a d’altres que puguin estar interessats a participar-hi”.
Pel que fa a la valoració de les propostes, els premis, amb imports compresos entre els 150 i els 450 euros, s’han atorgat tenint en compte criteris com la creativitat i el disseny, la innovació i l’adequació a l’entorn. El jurat també ha valorat aspectes com l’originalitat, la il·luminació, la utilització de materials reciclats, els detalls i l’impacte en el públic, tal com recollien les bases del concurs.
Els guanyadors del VI Concurs d’aparadors i decoració de Nadal
A la categoria 1, d’aparadors i comerços en planta baixa, el primer premi, valorat en 450 euros, ha estat per a D’votion Shop, mentre que el segon premi, dotat amb 300 euros, ha sigut per Expo & Deco.
En la categoria 2, de locals comercials interiors, el primer premi, amb una dotació de 450 euros, ha estat per a La Reserva Blanca SL, i el segon premi, valorat en 300 euros, per a Âme du Pain.
Pel que fa a la categoria 3, de restaurants i bars, el primer premi, dotat amb 450 euros, ha estat per a Gir Café, mentre que el segon premi, amb 300 euros, per a Signum.
A la categoria 4, d’edificis i xalets, el primer premi, valorat en 250 euros, ha estat per a Casa Narcís, i el segon premi, amb una dotació de 150 euros, per al xalet d’Aurora Casadevall.
En la categoria 5, d’hotels (zones comunitàries), el primer premi, de 250 euros, ha estat per a l’Hotel Guillem, mentre que el segon premi, valorat en 150 euros, ha recaigut en l’Apartaments El Meligar.
Finalment, a la categoria 6, d’hotels (zones exteriors), el primer premi, dotat amb 250 euros, ha estat per a l’Hotel Guillem, i el segon premi, amb 150 euros, per a l’Hotel Yomo Petit París.