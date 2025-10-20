Gerard de la Casa tanca la temporada de pujades amb un nou podi

El pilot del Principat, Gerard de la Casa (Ford Fiesta Baporo Motorsport), va tancar la temporada oficial 2025 de pujades en costa a Ullastrell (Barcelona), última prova del Campionat de Catalunya de muntanya, amb la segona posició de la categoria de turismes que li va permetre la consecució del subcampionat de Catalunya de la categoria.
Les opcions de Gerard de la Casa per a lluitar pel títol del certamen eren molt reduïdes, ja que el seu principal oponent, Jordi Gaig, només en tenia prou en sumar quatre punts per a obtenir el títol. La pujada a Ullastrell amb un traçat curt, però intens, es presentava com l’última oportunitat del pilot de Gedith per a arrodonir la temporada amb un nou títol, després de proclamar-se fa uns dies flamant campió d’Espanya. Al final no va poder ser, i el segon lloc absolut al campionat català referma la bona temporada duta a terme pel pilot andorrà.
Pel que fa al desenvolupament d’aquesta 15a edició de la Pujada el Suro, va comptar amb una participació de més de 90 cotxes, la més nombrosa del campionat i a la carretera que va des de Santa Maria Vilalba a Ullastrell, va aplegar molts aficionats al llarg dels 3,53 km del traçat. Abans de començar la matinal, però, l’organització va decidir cancel·lar la primera de les tandes d’entrenaments. Així i tot, la demora va ser important i l’única pujada d’entrenament es va veure interrompuda en diverses ocasions a causa de diferents incidències, la més greu de les quals va ser causat per l’avaria d’un cotxe i el consegüent vessament d’oli i anticongelant a la carretera que va afectar un bon tram del recorregut. Això va obligar a aplicar sepiolita a les zones afectades, per tal de contrarestar el lliscament de l’asfalt a causa del vessament.
Després d’una llarga espera, es va poder finalitzar la primera tanda d’entrenament, la qual Gerard de la Casa no va poder completar a conseqüència d’una punxada. Després del canvi de roda, De la Casa va imposar un fort ritme en la primera pujada de cursa, el qual li va valer la segona posició absoluta i primer de turismes. No va poder mantenir la privilegiada posició en la segona ascensió després de la qual, es va confirmar la segona posició de categoria i també del campionat.
Classificació final 15a Pujada el Suro (turismes)
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|1a pujada
|2a pujada
|Millor
|1
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3
|2:13.479
|2:10.825
|2:10.825
|2
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|2:12.006
|2:13.379
|2:12.006
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|2:21.474
|2:18.884
|2:18.884
Classificació final Campionat de Catalunya de Muntanya 2025 (CCM)
|Cl.
|Pilot
|Vehicle
|Punts
|1
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3
|145
|2
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|117
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|84