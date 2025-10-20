Descens de les vendes en grans superfícies, a l’agost, malgrat augmentar la venda d’aliments

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació negativa del -1,5%, a preus corrents, el mes d’agost de 2025 respecte a l’agost del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +2,1% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) cau un -5,4% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -3,5% durant l’agost de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Les vendes de productes alimentaris es mantenen estables, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -7,3%.
L’ocupació de les grans superfícies en el mes d’agost de 2025 experimenta una caiguda del -5,7%, un 60,8% del personal ocupat són dones i més del 90% treballen a jornada completa.