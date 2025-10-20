El Govern reafirma el compromís amb la reinserció i la millora del sistema penitenciari en la celebració de la patrona del Cos

El cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en valor la funció essencial del Centre Penitenciari en la societat: garantir la seguretat, promoure la justícia i oferir una oportunitat de reinserció a les persones privades de llibertat. Ho ha fet durant l’acte institucional celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per a commemorar el Dia de la Patrona del Cos Penitenciari, la Mare de Déu del Remei.
Durant la seva intervenció, Espot ha expressat el reconeixement al personal del centre penitenciari per la seva tasca fonamental, sovint invisible, que vetlla per la convivència, el respecte i la dignitat dins el centre. El cap de Govern ha subratllat que el sistema penitenciari ha de ser un espai de transformació i ha reafirmat el compromís de l’Executiu amb un model modern, humà i orientat a la reinserció.
En aquest sentit, tant el cap de Govern com la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, han posat l’accent en l’aprovació d’un pla d’actuacions per a la millora del funcionament del centre penitenciari, que inclou mesures estructurals, socials i legislatives, com la millora de la infraestructura, el reforç i la formació del personal, el suport psicològic i la salut mental, la revisió del règim penitenciari i el foment de la relació amb l’entorn familiar. Aquestes mesures estan recollides en el Projecte de llei qualificada de modificació de diverses normes en l’àmbit penitenciari i penal, que va ser aprovat pel Govern al juliol i que es troba en tràmit parlamentari al Consell General.
El text normatiu preveu, entre altres, la reducció dels terminis màxims de presó provisional, la millora del règim de reducció de pena vinculada a programes de rehabilitació, l’accés al règim de semillibertat i la flexibilització de la separació entre interns per motius terapèutics o de seguretat.
La ministra, Ester Molné, ha fet referència a la creació de noves places d’agents penitenciaris i ha recordat que, actualment, hi ha obert un procés de selecció per a cobrir cinc places vacants d’agent penitenciari, tres de les quals són de nova creació. Amb la cobertura d’aquestes places el centre podrà arribar a disposar d’un total de 68 agents. Aquest reforç, ha destacat Molné, permetrà donar un millor servei als interns, així com també una major disponibilitat de personal per a cobrir les necessitats mínimes del centre i s’encaixa amb el pla dissenyat pel Govern per a dotar de forma progressiva la plantilla amb més agents. A més, l’increment de treballadors encara farà augmentar més la ràtio interns-agents, que actualment és de 0,88 i està molt per sota de la mitjana europea.
Amb la voluntat de dignificar les condicions laborals del Cos, la ministra també ha recordat el pacte recent amb els sindicats de la Funció Pública que inclou la revisió de les graelles salarials i complements específics que s’aplicaran properament. A més, ha incidit en les diverses millores al centre i a la formació especialitzada per a dotar d’eines i coneixements els agents per a afrontar situacions complexes vinculades a la salut mental.
Xavier Espot ha agraït la col·laboració de les entitats socials, professionals de la salut i educadors que contribueixen a fer del centre penitenciari un espai de justícia restaurativa. L’agraïment l’han fet extensiu tant la ministra Molné com el director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia. Finalment, el cap de Govern ha fet una crida a la societat andorrana perquè la reinserció sigui una responsabilitat compartida i ha felicitat els agents que han rebut els distintius d’antiguitat pels seus vint-i-cinc anys de servei.