A Escaldes, Acció Social aprova 107 ajudes i prestacions socials durant els primers cinc mesos de l’any

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat un total de 107 prestacions i ajudes socials entre els mesos de gener i maig de 2025. Són demandes que arriben per part de persones en situació de necessitat social i que l’àrea en qüestió estudia i valora detingudament per tal de facilitar l’accés a serveis i equipaments que depenen de la corporació.

Per tipologia, els ajuts de Foc i Lloc (63) han estat els més demanats. En segon lloc destaquen les relacionades amb les activitats esportives (11), seguides per les prestacions d’emergència (7), els ajuts per a l’escola bressol (5), així com les activitats d’Escaldes Pasqua (4) i Escaldes Carnaval (3), pensades per a afavorir la conciliació familiar durant els períodes no lectius.

El Comú ha destinat 19.032 euros per a cobrir la totalitat de les prestacions i ajudes socials. En aquest sentit, els imports més destacats han estat per a l’escola bressol, amb 6.264 euros, seguits dels ajuts de foc-i-lloc amb 4.880 euros, les prestacions per alimentació amb 2.736 euros i les destinades a habitatge, amb 1.800 euros.

El Comú d’Escaldes-Engordany manté el seu compromís ferm amb les persones i amb l’atenció a les necessitats socials que es presenten al llarg de l’any. “El treball del Departament d’Acció Social és una mostra clara d’aquesta voluntat d’acompanyar i donar suport a qui més ho necessita. En aquest sentit, totes les actuacions van encaminades a construir una parròquia més cohesionada, solidària i inclusiva, on els recursos públics serveixin per a millorar el dia a dia de la ciutadania i garantir una millor qualitat de vida per a tothom”, assenyalen des de la corporació escaldenca.