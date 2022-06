Gallardo accepta la petició de Cabanes de seguir com a president

El president en funcions de Liberals, Jordi Gallardo, ha acceptat la petició del cap de llista del partit i candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, de continuar assumint la presidència de la formació i a acabar així el mandat de dos anys pel qual havia estat elegit. La decisió ha estat comunicada al Comitè Executiu Nacional en una reunió que s’ha celebrat aquest dimecres al vespre a la seu de Liberals.

Cabanes considera “molt necessària i imprescindible la continuïtat del president en uns moments de gran importància estratègica per a Liberals on s’hauran de materialitzar diversos projectes de país encapçalats per Jordi Gallardo en els darrers anys, i també les negociacions per a les pròximes eleccions generals”.

El consens que genera dins de la formació l’actual president és un fet indispensable per al candidat “de cara a garantir la unió de la formació i poder assolir l’escenari més adient de cara als futurs comicis”. Per la seva part, Jordi Gallardo ha acceptat la proposta de continuar com a “home de partit que sempre he estat, posant-me a disposició del que Liberals sempre ha necessitat”.

A més, ha afegit que “per coherència i elegància havia de posar el càrrec a disposició del candidat, però el diàleg amb Cabanes ha estat sincer i fàcil”. A la reunió d’aquest vespre, també s’han tractat altres temes com la possible renovació de l’Executiva de Liberals que decidiran el president i el candidat, una vegada tots els càrrecs es van posar a disposició. També s’ha acordat que el Congrés que haurà de validar la proposta de càrrecs per l’Executiva de Gallardo i Cabanes es celebri el pròxim 22 de juny.