Fred o calor davant les lesions esportives?

Quan ens fem mal o sofrim una lesió esportiva ens solen aconsellar posar-nos fred o calor. Però per què?, quan?, quant temps?

El fred disminueix la circulació, fent que l’hematoma que es forma sigui més petit. També disminueix l’activitat metabòlica, fent que hi hagi menys inflor. I alleuja el dolor, com un anestèsic, ajudant a la relaxació muscular.

El fred és útil sempre que hi hagi dolor, calor local i inflor, sobretot en les primeres 48-72 hores de l’inici de la lesió. Cal fer també repòs i compressió de la zona. És útil aixecar l’extremitat o zona lesionada. Però cal prendre una sèrie de precaucions, ja que hi ha risc de cremada de la pell per congelació, així que cal protegir la pell amb un drap net. Tampoc s’ha d’utilitzar sobre ferides o pell lesionada.

Parlant ja de la calor, aquesta augmenta la circulació, l’activitat metabòlica i la inflamació. S’usa normalment en la fase de recuperació, després de les 48-72 hores inicials. La calor alleuja el dolor, té un efecte analgèsic. Disminueix l’espasme muscular, augmenta l’elasticitat dels teixits, i és molt útil per a facilitar i iniciar els exercicis de rehabilitació. També cal prendre una sèrie de precaucions, ja que pot augmentar la inflamació al principi de la lesió, i també hi ha risc de cremada de la pell. Tampoc s’ha d’utilitzar si hi ha una ferida, cremada, febre, lesió greu, o problemes de circulació.

Per familiaysalud.es / Tot Sant Cugat