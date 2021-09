ThisIsHappening és un canal de Youtube que recull els vídeos virals, ens fa una recopilació i els publica tots seguits per a que en puguem fer un ràpida visualització i passar una bona estona.

En aquesta ocasió ens presenta un total de 42 vídeos, uns més encertats que altres, però entre els que hi trobem veritables sorpreses com la vaca que introdueix el cap dins d’un cotxe per a sorpresa dels seus ocupants.