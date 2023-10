Frank Porté millora el rendiment al Campionat d’F4 amb el resultat de Nîmes-Lédenon

Frank Porté pilotant el seu monoplaça (ACA Esportiva)

La sisena i penúltima prova del Campionat de França d’F4 es va disputar al circuit de Nîmes-Lédenon del 21 al 24 de setembre de 2023 i el jove pilot andorrà Frank Porté, que té disset anys, va protagonitzar dues carreres en què va millorar resultats i temps. A la tercera va sortir de l’onzena posició i amb possibilitats d’acabar entre els deu primers, però un incident entre dos vehicles, al final, el va obligar a retirar-se.

Porté és la primera temporada que competeix amb monoplaces i ha sorprès per una gran capacitat d’adaptació, així com per una potència cada cop més alta en cada cita, tal com va demostrar durant la sessió de classificació a Lédenon.

Porté va explicar: «Vaig tenir bones sensacions amb el cotxe. Els meus temps van baixar ràpidament, però mentre anava millorant dues banderes vermelles successives ens van obligar a tornar a boxs. Afortunadament, vam poder reincorporar el cotxe a la carrera i vam fer una bona volta just abans del final de la sessió, a només sis dècimes de la pole. Esperava situar-me entre els deu primers, però les diferències van ser molt petites, amb vint-i-tres pilots agrupats en menys d’un segon. Així que vaig haver de començar a la posició setze en cadascuna de les tres carreres, cosa que no era ideal per a sumar punts». I hi va afegir: «Vaig descobrir aquest traçat el dijous durant unes proves privades. És molt tècnic i difícil quan vens per primera vegada. Els repetidors tenien un gran avantatge, però em vaig esforçar molt durant els quatre dies per a progressar».

Després d’una sortida excel·lent a la carrera 1, el pilot andorrà es va veure embolicat en un incident: «Dos conductors van xocar davant meu. Vaig sortir per evitar-los, però un altre competidor em va donar un cop. El cotxe es va malmetre i vaig perdre rendiment. Tot i això, vaig arribar a la meta i vaig acabar catorzè».

A la carrera 2, Porté va passar de la setzena posició a la tretzena en només una volta. El pilot andorrà va explicar: «El meu objectiu era millorar encara més la meva posició, vaig pensar que tenia la capacitat per a fer-ho. Per desgràcia, els incidents no es van gestionar gaire bé i va passar tot el contrari: vaig baixar a la dinovena posició, amb molta frustració».

Porté, que és molt hàbil en les sortides, va fer una altra maniobra magnífica quan es van apagar els llums i va avançar fins a la P8 al començament de la carrera 3. Malauradament, aquesta cursa va acabar amb una gran desil·lusió: «Un altre cop dos cotxes que anaven davant meu van topar, vaig evitar l’incident, però un conductor que anava darrere meu es va sorprendre amb la maniobra i es va enfilar a la part posterior del meu vehicle. El meu cotxe va quedar molt malament per l’impacte i em vaig haver de retirar. És una pena, perquè en aquell moment estava a punt per a atacar al pilot que va acabar en setena posició. Crec que hauria pogut aconseguir un bon resultat en aquesta carrera».

En la cita de Nîmes-Lédenon de la competició d’alt nivell de la FFSA, que gestiona els 26 monoplaces inscrits, els tres millors pilots del Campionat de França van confirmar les posicions en pujar al podi en la carrera 3. Kevin Foster necessitava fer més bon cap de setmana que Evan Giltaire i Enzo Peugeot si volia conservar les opcions d’adjudicar-se el títol, però va perdre la pole contra Peugeot i ja no va poder complir el seu objectiu, de manera que el títol de 2023 serà per a un dels dos francesos.

Pel que fa a Peugeot, va arribar al circuit d’Occitània set punts per darrere de Giltaire i, com que va fer una actuació excel·lent, va sumar dues victòries i va crear una diferència de punts interessant abans d’afrontar la cita a Le Castellet aquest cap de setmana que ve.

El veredicte final arribarà al circuit de Paul Ricard, diumenge vinent, 8 d’octubre, quan Enzo Peugeot o Evan Giltaire poden obtenir el títol de campió de França d’F4 i ocupar el lloc d’Alessandro Giusti. Els altres vint-i-cinc pilots que participen en la competició també intentaran acabar en la millor posició possible, entre els quals hi ha Porté.





Programa d’F4 al circuit Le Castellet – Paul Ricard 2023

• Divendres 6 d’octubre: entrenaments lliures (10.40-11.10 h) i classificació (18.20-18.45 h).

• Dissabte 7 d’octubre: carrera 1 (11.50-12.20 h) i carrera 2 (17.45-18.15 h).

• Diumenge 8 d’octubre: carrera 3 (11.05-11.35 h).

(Calendari provisional, subjecte a canvis)





Durada de les carreres: 20 minuts + 1 volta.

Dades del vehicle de Porté: Monoplaça Mygale, motor turbo Renault, pneumàtics Pirelli, biocombustible Repsol cent per cent renovable.