Els estudiants andorrans poden optar a les beques d’estudi 2027 de nivell màster i doctorat al Japó

El Consell de Ministres ha aprovat obrir la convocatòria de beques destinades a nacionals andorrans que volen cursar estudis de nivell de màster o de doctorat al Japó. L’inici dels estudis és a l’abril o al setembre/octubre del 2027 segons els estudis escollits. Els estudiants tindran cobertes les despeses d’anada i tornada d’Andorra al Japó, la matrícula d’estudis i un import mensual estimat d’entre 143.000 i 145.000 iens (que equivalen aproximadament a uns 900 euros) en funció de si són investigadors, estudiants de màster o estudiants de doctorat. Els costos els assumeix el govern nipó. Aquesta beca s’ofereix gràcies al conveni signat entre ambdós països fa més d’una dècada.
Les persones interessades han de complir les condicions establertes en les bases de la convocatòria de beques al Japó, que es poden consultar a: https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-etudes-recherche.html. Les sol·licituds s’han d’adreçar, acompanyades dels documents que determinen les bases, per correu postal, a l’Ambaixada del Japó al Principat o per correu electrònic a: education1@ps.mofa.go.jp.
S’ha d’enviar una còpia de la sol·licitud i dels documents que l’acompanyen al Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica per correu electrònic, a: ensenyament.superior@govern.ad. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 23 de maig.