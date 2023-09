FPNSM: Formació per a oferir eines i estratègies en l’àmbit del desenvolupament infantil

Seu de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM)

El Servei d’Atenció Precoç, “Impuls” de la Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell (FPNSM), inicia aquest dissabte, 30 de setembre, la formació “Empoderant l’Escola Bressol”, dirigida al personal educatiu de les escoles bressol comunals i privades d’Andorra.

Aquesta formació, s’impartirà el dia 30 de setembre i els dies 7 i 14 d’octubre, a la sala d’actes d’Andbank i comptarà amb la participació d’una cinquantena de professionals de l’àmbit educatiu.

La formació vol acostar als professionals de les escoles bressol del país el model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals (ACFEN), proporcionar eines per a la detecció de retards en el desenvolupament dels nens i nenes de 0 a 3 anys, així com oferir estratègies de suport en tots els àmbits del desenvolupament per a facilitar l’atenció en l’entorn escolar ordinari.

“Empoderant l’Escola Bressol” és un projecte de la Fundació que ha comptat amb la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública i d’Andbank, que vol donar resposta a les necessitats i els interessos de les escoles bressol i dels seus professionals, a l’entorn del desenvolupament dels infants.

La responsable del Servei d’Atenció Precoç “Impuls”, Meritxell Ciria, explica que la formació ha sorgit “fruit del treball col·laboratiu amb el personal educatiu de les escoles bressol del país, que van traslladar la necessitat de rebre formació sobre detecció precoç, senyals d’alarma evolutiva i estratègies d’actuació dins de les aules.” Ciria, ha comentat també que es pretén “capacitar al personal educatiu perquè entre tots siguem capaços de generar cada cop més oportunitats d’aprenentatge i de participació als infants amb necessitats educatives específiques de les escoles bressol d’Andorra, oferint un espai on compartir coneixements i generar sinergies entre professionals de l’àmbit de la primera infància.”

Des de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell es vol aprofitar també per a agrair la col·laboració del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública per contribuir en el finançament de la formació, i també a Andbank, per la cessió de l’espai.