Forestal Catalana (Tremp), un exemple de sostenibilitat

La consellera Jordà, al centre de la imatge, visitant Forestal Catalana SA, a Tremp (Govern.cat)

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà i Roura, acompanya del Secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson, el conseller delegat de l’empresa pública Forestal Catalana SA, Gabriel Esquius, del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ferran de Noguera, així com del delegat territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castell, ha visitat, aquest matí, les obres del centre de la Conca (Tremp, Pallars Jussà) de Forestal Catalana.

Teresa Jordà ha subratllat que “el centre de treball de Forestal Catalana a la Conca de Tremp no és només això, és una petita gran perla del Departament en el que es recull en un únic espai un ventall significatiu de les encomanes de serveis que fem a Forestal Catalana”. És un espai únic que aplega activitat vinculada a producció de planta i experimentació de varietats, aprofitaments de fusta de la gestió de boscos públics, procés de producció de biomassa en una petita central operativa que recull tot el procés de producció i subministrament, construccions en fusta que també serveixen com a exemplificació, nucli zoològic de conservació de diferents espècies aquàtiques i educació ambiental, amb atenció de grups de professionals i de centres formatius, entre d’altres, ha explicat Jordà.

En aquest punt, Teresa Jordà també ha posat en valor l’Estratègia per a la promoció de l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola que promou el Departament. Aquesta estratègia es concreta en el Pla estratègic de la biomassa 2021-2027, que preveu el foment de les instal·lacions de calefacció alimentades amb biomassa forestal en els edificis de les administracions públiques i sobretot de la Generalitat de Catalunya. Aquesta estratègia és “imprescindible per a aconseguir el compliment dels objectius energètics, forestals, socioeconòmics, i els vinculats al canvi climàtic que s’ha fixat Catalunya en el marc de les legislacions i iniciatives internacionals, europees i estatals”. I ha remarcat que “l’impuls a l’ús de la biomassa contribueix alhora a la transició i sobirania energètiques del país, i és una alternativa sostenible enfront dels combustibles fòssils, especialment en el medi rural”.

I és que, la planta productora d’estella de Tremp es nodreix de fusta extreta en el marc del Pla de Millores de forest públiques de la direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament. En la actualitat, s’abasteix l’Hospital Comarcal del Pallars, l’Escola Agrària Pirineus, i l’Ajuntament de Salàs de Pallars. I en un futur està previst el subministrament a equipaments municipals d’Isona i Conca Dellà, i de Pobla de segur, així com al conjunt de les escoles agràries de la demarcació de Lleida, que disposaran de calderes de biomassa abans de final d’any gràcies a un programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

En el marc de la reforma duta a terme, s’ha instal·lat una nova planta de producció d’estella, més eficient energèticament, i s’ha creat una línia semi-industrial de fabricació de pèl·let a partir del subproducte que s’obté del cribratge de l’estella. Un cop les noves instal·lacions entrin en funcionament, el pèl·let obtingut serà utilitzat per a autoconsum.

L’objectiu de les plantes productores d’estella i pèl·let del centre és demostrar la viabilitat de la biomassa com a energia renovable alternativa als combustibles d’origen fòssil. En aquesta mateixa línia, s’ha construït en el mateix complex una aula educativa sobre gestió forestal i natura. Aquest nou espai pensat per a acollir visitants és al mateix temps un exemple del potencial de la fusta com a material constructiu.

La nova aula es troba al costat d’una bassa d’aigua que forma part del nucli zoològic que acull el centre de Tremp. Aquesta ubicació estratègica permet l’observació de part de la fauna salvatge que es troba en les instal·lacions. Aquest nucli zoològic se centra en la conservació i cria en captivitat del cranc autòcton, a banda de la conservació de diversos exemplars de nàiada, un mol·lusc d’aigua dolça en perill d’extinció.

També s’ha dut a terme reformes en les instal·lacions del centre dedicades a la millora dels recursos genètics forestals, antigament conegudes com a planters. En concret, s’ha construït un nou hivernacle de germinació, que permet millorar el procés productiu de la planta, i s’ha passat del reg per aspersió al reg gota a gota, pel menor consum d’aigua d’aquest segon mètode. El centre de recursos genètics forestals de Tremp està especialitzat en planta forestal del Prepirineu, que és emprada en repoblacions i restauracions, alhora que serveix per a conservar els recursos genètics forestals autòctons.





Un centre de referència forestal i ambiental

La Conca és l’únic centre de Forestal Catalana on conflueix les tres àrees d’actuació d’aquesta empresa pública de la Generalitat de Catalunya: recursos genètics forestals, enginyeria forestal, i gestió ambiental. D’altra banda, la major part de les instal·lacions estan construïdes amb fusta del Pirineu per tal de demostrar l’eficiència de la utilització d’aquest material en la construcció, i fomentar-ne el seu ús. El centre vol ser un exemple de l’economia circular, com ho demostra amb l’aprofitament del subproducte que s’obté de la producció de l’estella per a la fabricació de pèl·let.

Finalment, val a dir que, posteriorment, la consellera Teresa Jordà ha mantingut una trobada amb la cooperativa Alba Jussà, també a Tremp, on ha pogut conèixer el projecte ‘Llavors d’Oportunitats’. L’objectiu és recuperar i preservar les llavors de varietats d’horta cultivades en petits horts particulars pels padrins i padrines del Pallars Jussà, i es promou la inserció laboral de persones vulnerables amb dificultat d’accés al mercat laboral o en risc d’exclusió. L’entitat treballa per a què totes les persones de la zona disposin dels serveis i suports per a viure una vida plena en un entorn accessible, inclusiu, i solidari.