Andorra, a la Cimera de caps d’Estat i de Govern del Consell d’Europa

L’ambaixador i representant permanent al Consell d’Europa, Joan Forner (SFGA)

Andorra pren part aquesta setmana a la 4a Cimera de caps d’Estat i de Govern del Consell d’Europa. La trobada, organitzada per la presidència d’Islàndia del Comitè de Ministres, té lloc a Reykjavík, la capital islandesa, i ha comptat amb la presència de 21 caps d’Estat, 16 caps de Govern i 9 ministres d’Afers Exteriors, entre altres representants, com ara el president del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La cimera se celebra enguany després que l’última tingués lloc fa 18 anys, a Varsòvia l’any 2005.

Andorra, tenint en compte el recent inici de legislatura, ha estat representada per l’ambaixador i representant permanent al Consell d’Europa, Joan Forner, i el discurs s’ha centrat en destacar el ferm compromís d’Andorra amb els valors del Consell d’Europa. Així mateix, també s’ha ressaltat la importància de l’educació per a la ciutadania democràtica i la participació dels joves per a lluitar contra el retrocés en la democràcia, així com la rellevància del Pla d’acció del Consell d’Europa a favor d’Ucraïna ‘Resiliència, impuls i reconstrucció (2023-2026)’.

La Cimera s’ha centrat en l’atac de la Federació de Rússia contra Ucraïna, i en la creació d’un acord parcial sobre el Registre de danys, que permetrà que totes les víctimes de l’atac que han patit un dany material o moral, puguin registrar les seves pèrdues. Cal recordar que el Consell d’Europa ha estat l’únic organisme internacional que ha expulsat de la seva organització a la Federació de Rússia.