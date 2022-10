Filloy participa en la 83a sessió de l’UNECE a San Marino

El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy, participa en la 83a sessió del Comitè de Desenvolupament Urbà, Habitatge i Ordenació del Territori de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), que té lloc a San Marino. La sessió ha centrat el focus de discussió en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11: les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles requereixen un disseny i una arquitectura urbana sostenible i inclusiva.

Durant la jornada de treball d’avui dilluns, el ministre ha pogut participar en les diferents taules rodones al voltant de la planificació urbanística d’habitatges climàticament neutres i de ciutats circulars. La jornada acaba amb una Declaració conjunta amb les perspectives discutides sobre els reptes existents per al disseny urbà, així com les conclusions al voltant del rol dels arquitectes, dels enginyers i de diferents especialistes que intervenen en la planificació urbana i en la construcció d’habitatges, d’infraestructures i de comunitats sostenibles, segures, socialment inclusives, climàticament neutrals i circulars.

La UNECE és una plataforma multilateral que promou la cooperació econòmica entre els països i que impulsa accions a favor del desenvolupament sostenible i la prosperitat econòmica a través del diàleg polític, la negociació d’instruments jurídics internacionals, el desenvolupament de reglaments i normes, així com l’intercanvi i aplicació de bones pràctiques per a una bona governança i, també, com la cooperació en els coneixements tècnics i econòmics.

La UNECE inclou 56 estats membres d’Europa, Amèrica del Nord i Àsia. Tanmateix, tots els estats membres de les Nacions Unides interessats poden participar en el treball d’aquesta comissió. Més de 70 organitzacions professionals internacionals i altres organitzacions no governamentals participen en les seves activitats.

Durant la seva estada a San Marino, el ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy, s’ha trobat amb el secretari d’Estat per al Territori, Stefano Canti. Ambdós han compartit les polítiques de gestió del territori que s’estan implementant als dos països, així com les mesures adoptades per a afavorir l’accés a l’habitatge. Filloy i Canti també han compartit els grans reptes d’Andorra i San Marino, com ara les negociacions per a l’Acord d’Associació amb la UE.

El ministre Filloy, acompanyat de l’ambaixador d’Andorra a San Marino, Carles Àlvarez Marfany, també ha estat rebut pels capitans regents de la República, Maria Luisa Berti i Manuel Ciavatta, amb els quals han celebrat les bones relacions existents entre els dos països i la bona cooperació en els objectius comuns.