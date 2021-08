Festa a la zona esportiva de les Berques d’Arinsal

Les Berques d’Arinsal va obrir les portes el passat mes de juny. Coincidint amb la festa major d’Arinsal, el Comú de la Massana ha organitzat una festa a la zona esportiva. Serà el diumenge 22 d’agost, d’11 del matí fins a les 14 h.

L’acte començarà amb una breu presentació de la cònsol major, Olga Molné, que donarà pas a la música dels discjòqueis Madam i Richy Velcome.

A partir d’aquest moment els riders tindran tres hores de festa sobre rodes, durant les quals el responsable del circuit, Diego Álvaro, farà màster classes als assistents i organitzarà diverses curses.

La festa és oberta tant als aficionats al bmx i al trial com als que tinguin ganes de provar aquestes disciplines, ja que tindran a la seva disposició a un monitor professional.

D’altra banda, també és una bona ocasió per a participar en la festa com a espectador, ja que la zona esportiva inclou revols i salts per a fer figures acrobàtiques, a més del circuit de bmx, amb un recorregut de sentit únic, l’espai de trial amb obstacles naturals i artificials, el pump track, amb salts i peralts, i el recorregut de cross country pel mig del bosc.

La nova zona esportiva ocupa uns 6.000 metres quadrats i els usuaris han de seguir les normes i un correcte ús de les instal·lacions per a garantir una bona convivència.