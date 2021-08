Les residències de l’Alt Pirineu i Aran, sense cap cas de COVID-19

Cap de les 14 residències de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran té actualment malalts de COVID-19. Així ho ha confirmat aquest dimecres el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, coincidint amb l’anunci del protocol a l’entorn residencial que permet els interns tornar a fer passejos i sortides inferiors a tres dies, sempre que només es relacionin amb una bombolla de convivència.

El document inclou també com a novetat que les persones que hagin estat contacte estret d’un cas positiu de COVID-19, però portin ja la pauta completa no hauran de fer quarantena, tot i que se’ls farà una PCR el primer dia, el dia 7 i el dia 15.

Les conselleries ja han comunicat les noves mesures als centres. La nova normativa s’aplica a partir d’aquest dimarts i per als pròxims 14 dies i s’han pogut introduir després que s’hagin reduït els casos en les darreres setmanes, si bé la incidència encara és elevada, tant a la comunitat com a les residències.

A Catalunya, un total de 111 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de COVID-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 87 centres de gent gran; 15 centres per a persones amb discapacitat; 1 centre de salut mental i 8 en altres recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. Hi ha 399 residents que són positius de COVID-19 (un 0,7% del total, la gran majoria asimptomàtics o amb símptomes lleus). L’última setmana, del 6 al 12 d’agost, hi ha hagut 57 defuncions i 82 ingressos hospitalaris. Quant als professionals, 393 han donat positiu (un 0,8% del total) els últims 14 dies, 5 estan ingressats a l’hospital i 1 és a l’UCI.

Segons la tipologia del centre, a les residències de gent gran hi ha 339 casos actius (un 0,7% dels residents) en 87 residències i 330 professionals afectats (un 0,9% del total). Als centres per a persones amb discapacitat hi ha 46 casos actius entre els residents (un 0,7% del total) en 15 residències i 50 professionals (un 0,7% respecte al total). Pel que fa als centres residencials de persones amb problemàtica social derivada de salut mental hi ha 1 cas actiu de residents (un 0,1% del total) en 1 residència i 6 professionals afectats (un 0,9%).