FEDA adjudica la redacció del projecte per fer un camp solar a l’ETR de Grau Roig

FEDA ha adjudicat la redacció del projecte per fer un camp solar a l’ETR de Grau Roig a l’empresa andorrana Sud Pirineus. El projecte preveurà la creació d’una instal·lació fotovoltaica a la teulada de l’ETR de Grau Roig i un camp solar al terreny situat al costat de l’ETR, en la mateixa parcel·la.

Amb aquest projecte, FEDA fa un pas més en l’aposta cap a les energies renovables i en la voluntat d’incrementar la producció d’energia elèctrica nacional per augmentar així la sobirania energètica i alhora contribuir a la reducció de les emissions de CO2.

A més, aquesta instal·lació fotovoltaica té un segon objectiu, que és el de fer de prova pilot per tal d’avaluar l’execució, funcionament i rendiment d’una instal·lació fotovoltaica en un emplaçament d’alta muntanya. Així, en el projecte s’analitzaran i compararan diverses tecnologies fotovoltaiques per tal d’instal·lar aquella que ofereixi un major rendiment energètic i fiabilitat en un emplaçament d’alta muntanya i que asseguri al mateix temps la seva viabilitat econòmica.

Tot i emmarcar-se en una prova pilot, es tracta d’una infraestructura amb un total de 1.700 plaques fotovoltaiques que generaran al tomb de 1.060 MWh/any, el que equivaldria al consum d’unes 320 llars durant tot l’any.

Pel que fa al terreny triat, es tracta d’un terreny en què ja hi ha l’ETR de Grau Roig de FEDA, on ja hi ha línies elèctriques, instal·lacions de FEDA i carreteres, i per tant l’impacte ambiental és molt reduït. Igualment, el projecte contemplarà la integració paisatgística de la instal·lació en l’entorn. A més, es tracta d’un emplaçament amb moltes hores de sol, ja que es troba en una zona oberta sense obstacles que provoquin ombra, i això fa que el rendiment del projecte sigui òptim.

L’aposta per aquest projecte s’emmarca en les accions que FEDA du a terme com a impulsor de la transformació del model energètic del país, que inclou el foment de les energies renovables, la diversificació de les fonts de producció energètica i el manteniment de la competitivitat dels preus de l’energia. Així, FEDA ha analitzat diferents opcions d’energies renovables, i aquesta s’ha considerat molt adequada a les necessitats del país.