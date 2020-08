Fa calor! T’expliquem com alleugerir les teves cames i reduir les molèsties

Somies amb unes cames belles i lleugeres? Amb l’arribada de la calor les cames suposen un problema per a moltes dones i homes que sofreixen de pesadesa. A més aquest problema els comporta uns símptomes (dolor, enrogiment, varices) que a més d’antiestètics poden ser un indicatiu d’una afecció major: una mala circulació sanguínia. T’expliquem com alleugerir les teves cames. Pren nota!

Et pesen les cames quan fa calor? Si al final del dia pateixes inflor de turmells, enrampades i un desagradable formigueig recorre les teves cames, això vol dir que formes part de l’alt percentatge de població que sofreix insuficiència venosa. Però… Tranquil·la! Hem pensat en tu i hem dedicat un article sencer a informar-te i parlar-te de com pots portar-ho millor i quins productes et poden ajudar a tenir unes cames més lleugeres.

La sensació de “cames cansades” és el primer símptoma d’un problema de circulació sanguínia que pot arribar a produir alteracions vasculars com les varices. Però per a entendre l’origen d’aquest problema és necessari aclarir quin és el funcionament del sistema circulatori.

Codi de circulació

La sang circula de forma continuada a través d’una xarxa vascular que arriba a tots els punts del nostre organisme. Quan la sang surt del cor, ho fa carregada de nutrients i oxigen per a totes les cèl·lules del cos a través de la xarxa vascular arterial. Aquesta xarxa principal se subdivideix en unes més petites (xarxes capil·lars arterials) per a aconseguir i penetrar fins i tot en zones tan allunyades del punt de partida com les cames. Quan la sang ha realitzat el seu viatge d’anada, ha d’emprendre la volta carregada amb les deixalles del metabolisme cel·lular que ha anat recollint pel camí. Aquest trajecte es duu a terme per la xarxa vascular venosa, però el retorn resulta més complicat ja que es realitza majoritàriament en sentit ascendent i en contra de la força de la gravetat.

Operació retorn

El retorn sanguini es realitza a través de les venes, uns “conductes” de parets elàstiques i subdividits en petits compartiments delimitats per sistemes valvulars capaços d’obrir-se o tancar-se. L’ascens de la circulació es produeix sobretot gràcies al continu moviment dels músculs de les cames que impulsa la sang perquè passi d’un compartiment venós a un altre superior. D’aquesta manera, lenta però progressivament, es va realitzant el retorn sanguini, però quan aquest és deficient es produeix una insuficiència venosa i la sensació de pesadesa de cames.

El problema s’origina quan aquestes vàlvules venoses no es tanquen correctament i la sang en lloc d’ascendir, cau en un flux invers. Aquest mal funcionament es tradueix en un estancament de la sang dins de la vena que acaba per dilatar-se i deformar-se donant lloc a l’aparició de varices. Aquestes es manifesten de manera més o menys evident i solen anar acompanyades de molèsties funcionals com dolor o edemes.

Varices: Quan apareixen i a qui afecten?

Les varices constitueixen la malaltia vascular més popular, ja que afecta el 20% de la població adulta, especialment a les dones.

– En elles les alteracions vasculars solen manifestar-se a partir dels 18 anys, encara que solen manifestar-se de forma més evident entre els 40 i els 60 anys. La seva aparició sol estar associada al sobrepès, l’embaràs o al consum d’anticonceptius orals.

– Només alguns homes també tenen varices però qui les té són més espectaculars que les de les dones. Habitualment quan ell les sofreix és perquè treballa en recintes amb temperatures elevades o roman en llargs períodes de temps en un espai sense moure’s. A diferència de les dones, que cuiden les seves varices per problemes estètics i per salut, ells només les tracten quan són doloroses.

Mesures de prevenció

El factor més important que determina la insuficiència venosa i l’aparició de lesions vasculars és l’hereditari. No obstant això, si s’eviten alguns mals hàbits i se substitueixen per bons costums es podrà prevenir el seu desenvolupament.

– Beure molta aigua i portar una dieta sana i equilibrada, baixa en sal per a evitar la retenció de líquids.

– Incrementar l’activitat física amb la pràctica d’esports que activin la circulació sanguínia com la natació, el ciclisme o els passejos a bon ritme.

– Dormir sempre amb les cames aixecades uns 5-8 cms.

– Finalitzar la dutxa diària amb un doll d’aigua freda a les cames (des del turmell cap al maluc) per a activar i millorar la circulació sanguínia.

– Evitar la roba ajustada i els mitjons o mitges que “escanyin” la cama o el turmell, ja que dificulten la circulació.

– Evitar les sabates de taló molt alt i els excessivament baixos perquè impedeixen el bombament muscular dels panxells.

– Passar massa hores en una mateixa posició, ja sigui dempeus o assegut, és una de les principals causes de l’aparició de varices i de sentir sensació de pesadesa a les cames.

– La calor no és bon aliat per a una correcta circulació sanguínia. És necessari evitar les exposicions prolongades al sol, els banys massa calents, saunes, la calefacció pel sòl i les ceres calentes.

Cures diàries a casa

Utilitza cada dia cremes o gels defatigants que ajudaran a alleujar la sensació de cames cansades. Aquests productes contenen principis actius a base d’extractes vegetals (castanyer d’índies, ginko biloba, algues marines, etc.) capaces d’estimular la circulació sanguínia. Ara, en plena canícula, tria algun d’efecte fred per a combatre l’augment de la vasodilatació que provoca la calor de l’estiu.

Les mitges de compressió elàstica també són un bon aliat. La compressió que exerceixen en els bessons, la zona on les venes tenen més tendència a dilatar-se és de gran ajuda per a evitar la insuficiència venosa. Tal vegada aquest no és el millor moment per a utilitzar-les, però si el problema del dolor de cames és important, la millora que se sent és tan important que val la pena.

Una altra alternativa és la hidroteràpia. L’aplicació a les cames d’aigua freda i calenta de manera alternativa provoca una contracció i dilatació dels vasos sanguinis. Aquesta “gimnàstica” reforça les parets vasculars i millora el retorn venós.

Per bellezactiva.com