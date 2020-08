La Patum de Berga d’ahir i d’avui, en una exposició

Qui no coneix la Patum de Berga? Pocs catalans no en tindran referències, però no són tants els que l’han pogut gaudir i viure des de dins.

La Patum de Berga, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l’any 2005, és la gran festa del foc, on les comparses ballen i salten, acompanyades per milers de persones, i envoltades de pólvora i música. Però ha estat sempre així? Com és la història de la Patum?

Una exposició al convent de Sant Francesc ens convida a fer un viatge pel present, amb l’actual comparseria patumaire, però també al passat, amb peces antigues de vestuari, textos, fotografies i vídeos amb so. La mostra, que es podrà visitar fins al gener del 2021, es complementa amb una visita guiada –els dissabtes- pels diferents espais del barri vell relacionats amb la Patum, així com amb activitats didàctiques i tallers.

L’exposició, impulsada per l’Ajuntament de Berga, arriba després que aquest any la covid-19 hagi provocat la suspensió d’aquest gran acte cultural i lúdic, cancel·lant la Patum per primera vegada en 82 anys. Per tant, permetrà reviure aquest esperit ara malmès per la pandèmia als visitants. El consistori vol que aquesta mostra sigui alhora un important atractiu turístic, en el marc dels actes de la Patum confinada, si bé la idea ja estava madurant-se abans de l’arribada del coronavirus.

Les Guites, les Maces, l’Àliga, el Tabal, els vestits dels Turcs i els Cavallets, els Gegants, els Nans i les carotes de Ple, tota la comparseria s’exposarà al públic. Una oportunitat única de viure la Patum de ben a prop. I hi haurà promocions: els comerços de Berga repartiran descomptes per a l’exposició entre la clientela, intentant alhora reactivar el comerç. Les entrades per l’exposició costaran 5 euros i es compraran al convent de sant Francesc, essent gratuïtes per als menors de 12 anys.

Ens de Comunicació