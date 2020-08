El Festival d’Orgue sobreviu a la crisi de la Covid-19 i programa cinc concerts

El Festival d’Orgue&nd ha sobreviscut a la pandèmia i ha programat 5 concerts entre el 10 i el 22 d’agost. Entre els artistes hi ha un dels millors especialistes del món, el francès Thomas Ospital, i l’andorrà Aaron Ribas, que ha fet d’organista a esglésies del Principat.

Cinc concerts d’organistes de Polònia, França, Itàlia i Andorra es podran contemplar entre el 10 i el 22 d’agost en esglésies del Principat en el marc de la vint-i-unena edició d’Orgue&nd. L’aforament estarà limitat a unes 80 persones aproximadament i els assistents hauran de reservar amb antelació.

Els responsables de l’esdeveniment van decidir que no anul·larien cap concert, malgrat la crisi sanitària del coronavirus, ja que no volien generar més pessimisme i que hi hagués un buit en la programació cultural.

Entre els organistes que actuaran hi ha el francès Thomas Ospital, un dels millors del món, i Aaron Ribas, que s’ha format al país i ha tocat en esglésies andorranes. L’actuació de Ribas, el 22 d’agost a l’església de Sant Esteve de la capital clourà aquest festival.