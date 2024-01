Exposició “Silencis Trencats”, per a trencar també tabús

Plafons amb fotografies de l’exposició “Silencis Trencats” (Associació Marc G G)

Aquest vespre de divendres, 19 de gener, “l’Associació Marc G G d’ajuda mútua per una pèrdua” ha inaugurat l’exposició “Silencis Trencats” que es podrà visitar fins al proper dimecres, dia 31 de gener, al hall del centre comercial illa Carlemany, a Escaldes-Engordany.

Amb fotografies de Jordi Otix i Manu Mitru, aquest projecte documental artístic compta amb el testimoniatge d’onze persones que han viscut un context de suïcidi i amb el suport indispensable de les associacions de Prevenció del Suïcidi i suport als supervivents.

Es tracta d’un projecte totalment participatiu en el qual, a través de converses amb els testimoniatges es coneixen, s’entenen i s’intenten transmetre les seves experiències i sentiments, utilitzant el poder transformador de la fotografia per a portar les seves veus al gruix de la societat.

La finalitat d’aquest projecte és trencar el tabú, posar sota el focus aquesta realitat i aportar un granet de sorra contra l’estigmatització que l’envolta. Qualsevol persona, en un context determinat, pot veure’s embolicat en aquesta situació de vida.

Sense dades exactes a Andorra, el suïcidi és un gran problema de salut pública, reconegut per la pròpia OMS al 1996 i és la primera causa de mort dels joves entre 12 i 29 anys, segons apunta un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, fet amb dades de l’Institut d’Estadística espanyol. Entre els anys 2019 i 2021, els casos de suïcidis adolescents a l’estat espanyol van augmentar un 32%. I cal afegir que la tendència a l’alça dels darrers anys, s’ha vist afectada i incrementada per la pandèmia de la Covid-19.

Segons publica l’Observatori de la Infància 2023 d’UNICEF Andorra, entre els adolescents d’11 a 17 anys, el 2019 es van comptabilitzar dos casos de temptativa de suïcidi (un noi i una noia), el 2020 dues temptatives de dos nois i el 2021 nou casos de temptativa comesos per noies.

Tal i com afirma la Rosa Galobardes, presidenta de l’Associació Marc G G, “aquesta exposició vol donar visibilitat a les persones i famílies afectades directament pel suïcidi i ajudar a trencar els estigmes i tabús que acompanyen aquestes situacions”.

Des de l’Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l’Atenció al Supervivent (APSAS), la seva representant Glòria Iniesta declara que “és imprescindible poder trencar el tabú que envolta encara la realitat del suïcidi. Exposicions com Silencis Trencats, ens connecta amb el testimoniatge que han patit persones en les seves experiències vitals, sigui com a persones que han realitzat temptatives, com persones que han patit pèrdues. Volem agrair a totes elles les seves paraules que ens connecten, amb sensibilitat, a aquesta dolorosa realitat. Totes som agents preventius i desitgem que tothom que la visibilitzi pugui visualitzar-se com a tal.”

I, segons Laura Horcajo, de la Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS), accions com aquestes “són necessàries per tal de treure la realitat del suïcidi del calaix privat i portar-la al debat públic i social. Quan parlem del suïcidi a través de testimoniatges deixem de banda la impersonalitat de les estadístiques i aterrem el dolor del suïcidi a histories personals que són inevitablement les històries de totes. Agraïm de tot cor a l’Associació Marc G G de poder estar aquí aportant el nostre granet de sorra amb accions de visibilització tan necessàries com aquesta”.

Tant avui divendres com demà dissabte, els psicòlegs de l’APSAS i l’ACPS estan a l’exposició per a informar i resoldre dubtes a les persones que s’hi acostin.

L’exposició es podrà visitar fins al 31 de gener.