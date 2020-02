L’ Associació d’Assessors Fiscals i Tributaris ha mostrat el seu optimisme perquè el conegut com a model 720 espanyol tingui els dies comptats i permeti que surtin al mercat pisos d’inversos espanyols. El model 720 grava les inversions de residents fiscals a Espanya i sanciona contundentment les que no han estat regularitzades. Ha estat denunciat per la Comissió Europea.

La Comissió Europea ha denunciat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el model 720 que sanciona els residents fiscals espanyols que no han declarat béns en països tercers com Andorra. Les multes arriben a superar el 150% del valor del bé. A banda, un tribunal espanyol l’ha declarat desproporcionat.

Tot això fa pensar l’Associació d’Assessors Fiscals i Tributaris que aquestes pràctiques es canviaran aviat. El resultat faria possible que apareguessin pisos de residents fiscals espanyols que no els declaraven per por a la Hisenda espanyola. El president de l’associació, Joan Oliver, creu que es rebutjarà el plantejament d’Espanya “bàsicament per dos motius: un per la no prescripció i, dos, pel desmesurat que eren les sancions”. “Si el resultat és el que esperem serà positiu perquè permetrà aflorar alguns pisos i posar-los en el mercat en una situació molt més regularitzada”.



A banda, podria fer que molts espanyols que tenen inversions a Andorra i van declarar-les correctament els retornessin diners. Explica que “hauran hagut de passar per una situació en que han hagut de fer unes despeses per complir amb aquestes obligacions, però com a mínim se’ls retornarà”. Remarca que “en molts casos el pagament que s’havia de fer era al voltant del 80% del valor de la inversió que podies tenir fora del territori espanyol”.

Al març, un advocat mallorquí especialista en aquesta qüestió farà una xerrada. La iniciativa està organitzada per aquesta entitat.