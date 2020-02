Els plecs del concurs per a la reconstrucció de la piscina dels Serradells s’haurien d’haver obert el 23 de gener. Després de tres pròrrogues, i si no se segueix ajornant, s’obriran dilluns de la setmana vinent. Un retard de prop d’un mes que en altres circumstàncies no seria significatiu, però que ara compromet força un dels esdeveniments esportius més importants de l’any vinent, els Jocs dels Petits Estats.



La qüestió econòmica és important en una remodelació que costarà prop de set milions. El comú ha rebut 4,28 milions de les asseguradores però ha allargat una altra setmana el termini per mirar de trobar una entesa amb Progec, l’empresa que estava fent les obres de la façana quan es va originar l’incendi, perquè no es rescindeixi el contracte i assumeixi els 1,8 milions dels treballs.

Si no s’arriba a un acord per endavant hi hauria un més que probable contenciós. De fet el concurs per a la remodelació es divideix en tres lots i les bases deixen en l’aire que un, el que correspon a aquesta part de l’obra, en quedi fora si hi ha entesa entre el comú i Progec.

La piscina que es va cremar el novembre del 2018 és l’única de cinquanta metres que hi hau al país. Les obres tenen una durada prevista de quinze mesos i si arrenquen més enllà de principi de març el temps és molt ajustat perquè estigui a punt per als Jocs.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, sempre ha defensat que el que vol el comú és una reconstrucció satisfactòria de la piscina i que els Jocs no són la prioritat. Des del comitè organitzador dels Jocs s’està pensant en un pla B, que passaria perquè una de les piscines de 25 metres del país acollís la competició.