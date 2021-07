Evitar que els pacients hagin de marxar, un dels objectius del nou pla de Salut Mental i Addiccions

35 andorrans estan ingressats fora del Principat per rebre atenció relacionada amb la salut mental. El nou pla, elaborat durant l’últim any i mig, busca que sempre que aquest fet hagi de beneficiar-los, aquests pacients puguin retornar a Andorra per rebre tractament.

Ho farien en un centre residencial de nova creació. Aquesta és una de les principals accions, però encara falta trobar la seva fórmula d’encaix. Podria ser amb pisos tutelats o també amb un centre de nit. Pel que fa a menors, hi ha 5 adolescents de mitjana cada any que han de marxar fora per ser atesos.

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat que ja “han començat una comissió que es fa juntament amb Afers Socials, el SAAS i el Ministeri de Salut per tal d’avaluar les necessitats de les persones que estan ingressades fora d’Andorra, en aquest cas menors”. L’objectiu, ha afegit, és “valorar els recursos i la possibilitat de retorn”.

Pel que fa a la nova cartera de la CASS, Salut reactivarà a la tardor les converses amb els diferents col·lectius per tancar els nous serveis, que també inclouen la salut mental. De fet, han demanat ja la primera reunió amb la nova junta del Col·legi de Psicòlegs.