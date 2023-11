Europa “toca el crostó” a Andorra pel judici a Vanessa Mendoza

La comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijatović (Comissió Europea)

La Comissió Europea per al Drets Humans ha pres partida sobre el judici que haurà de fer front Vanessa Mendoza, feminista i activista del Principat que reivindica, entre d’altres, el dret de la dona a l’avortament. Des de l’organisme europea s’insta a “garantir el dret a la llibertat d’expressió per a la defensora dels drets de les dones Vanessa Mendoza Cortés i garantir un entorn propici per a les defensores dels drets de les dones”.

“Els processos penals contra la defensora dels drets de la dona Vanessa Mendoza Cortés soscaven la seva llibertat d’expressió i tenen un efecte esgarrifós en la tasca de les defensores dels drets humans, així com en altres que defensen els drets de les dones i les nenes a Andorra”, ha dit la comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijatović, avui, abans de l’audiència prevista per al 4 de desembre.

“Tal com s’indica en els informes anuals del secretari general de l’ONU des del 2020 sobre represàlies per la cooperació amb l’ONU, el proper judici contra la Sra. Mendoza Cortés està vinculat a la seva comunicació al Comitè de l’ONU per a l’Eliminació de la Discriminació contra les Dones i als mitjans de comunicació el 2019. sobre els obstacles que tenen les dones i les nenes per gaudir dels seus drets humans a Andorra”, apunten des de la Comissió Europea fent al·lusió als motius que portarà a judici a l’activitat del Principat.

Des de la Comissió segueixen indicant que les reivindicacions de Vanessa Mendoza “van comportar l’obertura d’una investigació penal contra ella per delictes de difamació, difamació contra els coprínceps (articles 172 i 320 del Codi Penal d’Andorra, amb penes de presó), i delictes contra el prestigi de les institucions de l’Estat (article 325). del Codi Penal). Els càrrecs per difamació van ser retirats pel fiscal el 2021, i el proper judici es refereix a l’acusació restant de delictes contra el prestigi de les institucions de l’estat.

Finalment, la Comissió Europea per als Drets Humans acaba advertint que “les autoritats andorranes haurien de prendre totes les mesures necessàries per a garantir la llibertat d’expressió de la senyora Mendoza Cortés i garantir un entorn propici per al treball de les defensores dels drets de les dones”.