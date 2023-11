Alt Urgell: Campanya de sensibilització per a la compra sostenible de joguines i regals igualitaris

Un dels cartells de la campanya “Jo no jugo amb el sexisme” (CCAU)

L’àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha presentat la campanya que porta per títol “Jo no jugo amb el sexisme” i que pretén sensibilitzar la població per a la compra sostenible de joguines, jocs i regals igualitaris de cara a l’època de Nadal. L’objectiu és evitar l’associació a un gènere en concret només per construcció social i no per gustos o preferències personals. Tal com s’explica des de l’organització de la campanya, “allò material no té gènere i el gènere tampoc és binari (femení-masculí) i per aquest motiu és important entendre que la diversitat de gustos és riquesa, independentment de la identitat de gènere que sentim”.

Avui dia hi ha certes joguines i jocs que s’ofereixen a un sexe d’infant en concret, fet que deriva en què, des de la primera infància s’estigui condicionant a ser i a fer d’una determinada manera pel fet de ser nen o nena. És el que a nivell tècnic s’anomena socialització del gènere. Aquesta campanya busca que tots els nens i nenes, independentment del seu sexe, puguin beneficiar-se de qualsevol joc o joguina.

La campanya està formada per dues imatges, una que fa referència a la franja infantil i porta per subtítol “Ni de nena ni de nen” i l’altra que interpel·la a la franja adulta amb el subtítol “Ni d’home ni de dona”. Al peu del primer cartell s’inclou la frase “A l’Alt Urgell celebrem el Nadal amb joguines igualitàries”, que l’altre cartell utilitza la mateixa frase però canviant joguines per regals igualitaris. Al cartell groc apareixen dues criatures en una parada de la fira de Sant Ermengol, l’any 1960, observant joguines. Al cartell taronja, situat també en el context de la fira, l’any 1957, es pot veure un venedor de paraigües envoltat de gent interessada en la seva explicació. Les dues imatges formen part del fons fotogràfic Esclusa que es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

En els pròxims dies, aquests cartells es distribuiran per tots els municipis de la comarca que tinguin comerços o espais col·lectius, a part de la seva difusió per mitjans de comunicació i xarxes socials. La intenció és que, si té bona acollida, la campanya es mantingui cada any per l’època de Nadal i s’ampliï amb formació i sensibilització a botiguers, famílies i ciutadania en general.