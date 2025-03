Eurecat: tendències del Mobile World Congress 2025

El certamen és l’aparador mundial de la tecnologia mòbil (MWC)

El Mobile World Congress (MWC) és l’aparador mundial de les novetats globals en tecnologies al voltant dels dispositius mòbils i, per extensió, de les tecnologies digitals més avançades, del 3 al 6 de març, a Barcelona, on “la intel·ligència artificial continua aixecant les màximes expectatives, a causa de l’absoluta transversalitat de les aplicacions basades en aquesta tecnologia i, sobretot, a la constant i ràpida evolució que està experimentant”.

Així ho assegura el director científic de l’Àrea de Tecnologies Digitals del centre tecnològic Eurecat, Joan Mas, per a qui “una vegada superat, i d’alguna manera assimilat, l’impacte de la IA Generativa i la revolució deguda als models de llenguatge i models de difusió, ara ens encaminem cap al que es denomina IA Agentiva, és a dir, aquelles aplicacions basades en agents autònoms amb una major capacitat de prendre decisions basades en experiències passades, però també en l’anàlisi del context, donant com a resultat eines amb una major autonomia”.

La IA Agentiva està sent, per tant, “motiu d’atenció destacada en diverses sessions de l’MWC i algunes empreses presenten stacks tecnològics per a desenvolupar aquest tipus d’intel·ligència artificial integrada als dispositius”, anticipa Joan Mas.

La transversalitat de la intel·ligència artificial es visualitza en el congrés en aplicacions on la intel·ligència artificial s’integra amb altres tecnologies. La integració de la robòtica amb la IA i altres tecnologies emergents és cada vegada més palesa i el Mobile World Congress presenta els avanços en aquesta àrea amb aplicacions per a l’optimització i l’automatització de processos amb una major personalització.





Vehicles connectats i mobilitat intel·ligent

Un altre exemple de transversalitat de la intel·ligència artificial és la seva utilització en el context dels vehicles connectats i la mobilitat intel·ligent. Aquest àmbit té molts vessants, des de la millora de la connectivitat a causa de l’expansió de les xarxes 5G i la promesa d’una connectivitat encara molt més eficient amb el futur desplegament del 6G (actualment encara en fase de recerca i desenvolupament), fins al disseny d’interfícies amb el conductor, més usables i, per tant, més segures.

Avançaments en la computació a l’extrem (edge computing) continuen sent un aspecte central del Mobile World Congress, perquè aquesta modalitat tecnològica permet que les empreses controlin millor les seves operacions i, molt rellevant, la seguretat de les dades. Lligat amb l’expansió de la multiconnectivitat dels dispositius i de la Internet de les Coses (IoT), la computació a l’extrem permet l’escalabilitat i flexibilitat de les xarxes, una menor dependència del núvol i facilita aplicacions en temps real.





Últimes novetats en dispositius mòbils i la sostenibilitat de la IA

D’acord amb el director científic de Tecnologies Digitals de Eurecat, “el Mobile World Congress continua presentant les últimes novetats relatives a les tecnologies dels dispositius mòbils, com a millores en pantalles flexibles, electròniques més eficients energèticament, integració de nous i millors dispositius (càmeres, sensors biomètrics), bateries i sistemes de càrrega i altres”.

En paral·lel, el Mobile World Congress “també està abordant la sostenibilitat de la intel·ligència artificial, una qüestió cada vegada més rellevant a mesura que l’ús de la IA s’estén a escala planetària”, remarca Joan Mas, que dirigeix també el Centri of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI).

En aquest sentit, apunta, “la preocupació per a aconseguir una intel·ligència artificial més sostenible i amb menor impacte ambiental es veurà reflectida en aspectes com l’èmfasi de dispositius amb menor consum energètic, centres de dades més eficients i iniciatives d’economia circular per a la reutilització de components i la gestió responsable dels residus electrònics”.





Per Tecnonews