Boí Taüll acull l’11a edició de GastroPirineus i la 71a trobada mundial de periodistes d’esquí

L’estació d’esquí i muntanya de Boí Taüll, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), serà l’escenari, els pròxims 1 i 2 de març, de l’11a edició de GastroPirineus, el certamen anual de referència de la gastronomia i el producte pirinenc. Les jornades posicionen Boí Taüll com a aparador de la gastronomia local, el turisme sostenible i el territori. El programa de GastroPirineus 2026 comptarà amb la participació de cuiners i cuineres dels Pirineus i de la gastronomia catalana com Eli Farrero, Míriam Oliva, Sergi de Meià, Marcos Pedarròs i Mariano Gonzalvo, que mostraran el seu talent i la seva aposta pel producte de proximitat.
Aquest any, Oriol Castro, xef del restaurant Disfrutar***, reconegut com el millor restaurant del món segons ‘The World’s 50 Best 2024’, farà el tancament de les jornades amb la sessió magistral ‘Les últimes tècniques del Disfrutar’.
Boí Taüll, compromís amb la promoció del territori
Boí Taüll, l’estació amb la cota més alta dels Pirineus, és un enclavament ideal per a la celebració d’esdeveniments de caire esportiu, gastronòmic o lúdic. Aquest mes de febrer, l’estació ha acollit la darrera prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya abans dels Jocs d’Hivern de Milà-Cortina on aquesta disciplina ha estat olímpica per primera vegada i on els esportistes de l’equip espanyol, format per tres catalans, han aconseguit unes històriques medalles, com l’or d’Oriol Cardona en Esprint i la de bronze del mateix Cardona i Ana Alonso, en Relleus Mixtos.
Amb l’acollida d’aquesta edició de GastroPirineus, Boí Taüll reivindica el seu compromís amb la gastronomia de muntanya, la sostenibilitat i la promoció dels productes autòctons. L’estació ribagorçana disposa de tots els serveis necessaris per a fer arribar la cultura gastronòmica de muntanya al gran públic.
La cuina dels Pirineus com a referent gastronòmic
Des del seu naixement el 2016 de la mà de GastroEvents, GastroPirineus s’ha consolidat com un esdeveniment itinerant de referència que posa en valor la cuina tradicional dels Pirineus. La primera edició es va celebrar a la Seu d’Urgell, i des de llavors ha recorregut diferents punts del territori, amb l’objectiu de difondre la cultura gastronòmica de muntanya. Les estacions de Vall de Núria, Port Ainé, Vallter i La Molina també han acollit el GastroPirineus en edicions anteriors.
Aquest 2026, Boí Taüll es converteix en l’epicentre d’aquest homenatge a la cuina pirinenca, oferint als assistents una experiència única que combina el millor de la gastronomia amb un entorn immillorable.
(Programa de GastroPirineus 2026).
Més de 90 periodistes internacionals a la Vall de Boí
Un cop acabi GastroPirineus, l’estació i tot l’entorn de la Vall de Boí es prepara per a acollir, fins al divendres dia 7 de març, la 71a trobada mundial de periodistes d’esquí, un esdeveniment organitzat per l’Ski Club International des Journalistes (SCIJ) i que reunirà més de 90 periodistes de 20 països. Aquesta trobada és una nova oportunitat per a promocionar i donar més visibilitat a l’estació de Boí Taüll, l’estació del Pirineu català amb les cotes més altes (2.751 m) que ofereix paisatges espectaculars, neu de qualitat i un ambient familiar.
Durant la setmana es duran a terme seminaris educatius i rodes informatives per a mitjans, dirigides per experts en diversos àmbits i s’abordaran també temes d’interès actual per a la comunitat periodística internacional. A més, tots els assistents a l’esdeveniment participaran en una cursa d’eslàlom i en la competició d’esquí nòrdic (ambdues FIS) tal i com decreten els estatuts del club. També se celebrarà l’Assemblea General Anual de l’entitat.
Les activitats a realitzar durant la trobada inclouran reunions amb personalitats de la zona, visites al circuit d’esglésies romàniques reconegut com a Patrimoni per la UNESCO i d’altres punts d’atracció de tota la Vall de Boí. Aquestes experiències generaran una gran cobertura mediàtica de la zona per a públics globals.