Estrènyer les dents: conseqüències a llarg termini

Una dona que pateix bruxisme (iSock)

El bruxisme és una disfunció de l’articulació temporomandibular (ATM) coneguda col·loquialment com “estrènyer o grinyolar les dents”. Però, una cosa és estrènyer-los i una altra ben diferent fregar-los. Els dentistes recomanen acudir a l’odontòleg davant els primers símptomes: Mal de cap i coll constants, molèsties en els músculs de la cara, desgast dental, o espetecs en obrir o tancar la boca.

Per què estrenyem les dents? Darrere d’aquesta patologia, en general, estan aquests problemes: l’estrès, el nerviosisme i les tensions diàries; la maloclusió (desajustaments en les dents en obrir i tancar la boca); la irritabilitat muscular; el dolor miofascial (crònic d’origen muscular); l’asimetria esquelètica; o patologies sistèmiques com l’artritis o un trastorn degeneratiu i inflamatori de les articulacions temporomandibulars.

A més de ser causa indirecta d’altres malalties dentals, com la gingivitis i la periodontitis, el bruxisme pot provocar altres danys en diverses parts del cos: Alteracions en l’esmalt dental; fractura en algunes peces, pèrdua de dents, trencament de queixals i queixals plans; dents sensibles al fred o calor; ferides en les genives; mal alè; trastorns de l’ATM, com a incomoditat i molèsties en obrir la boca, això pot comportar dificultat per a mastegar i per a parlar; problemes greus derivats de la pèrdua dental i l’afectació de l’aparell masticatori: dificultats nutritives, males digestions, úlceres d’estómac i, fins i tot, depressió; dolor d’esquena o d’espatlla; problemes d’oïda, com a dolors sense infecció, vertígens o marejos; problemes per a dormir i efecte cara quadrada: aparença de cara inflada.

El tractament per a evitar estrènyer les dents és multidisciplinari. El dentista expert en patologia maxil·lofacial serà el professional que recomani el tractament més adequat a cada pacient, segons el problema.





Per Consumer/eroski.com