L’Espai de Dansa de la Seu dona el tret de sortida del Dia Internacional de la Dansa amb el lema ‘Seguim ballant-lo!’

Cartell anunciant l’actuació dels Brodas Bros a la Seu (Aj. la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar el Dia Internacional de la Dansa (DID) que es commemorarà els dissabtes 22 i 29 d’abril amb prop d’una desena d’activitats, totes gratuïtes i relacionades amb diferents modalitats: dansa contemporània, urban dance, salsa cubana, swing, hip hop, dansa en família, entre d’altres, sota el lema ‘Seguim ballant-lo!’

La responsable de l’Espai Dansa, Eva Franquesa, explica que “ballar, és una activitat que tothom pot fer i gaudir, per això la dansa és una disciplina artística, inclusiva i participativa. Ballar ens fa sentir lliures, ens transporta i ens fa millors persones. El Dia Internacional de la Dansa és un data per a compartir la passió per la dansa en tota la seva diversitat i una ocasió per a aproximar-la a tothom i fer-la més visible. Esperem que tothom vingui a participar-hi”.

Així, per al dissabte 22 d’abril, l’Espai Municipal de Dansa ha organitzat una sessió fotogràfica amb tot l’alumnat, a càrrec de MW Fotografia, especialitzada en dansa i arts escèniques, que tindrà lloc de deu del matí a una del migdia en diferents espais emblemàtics de la Seu. L’objectiu d’aquesta activitat és experimentar el procés fotogràfic d’una manera lúdica i divertida, estimular la descoberta d’un mateix, dels altres i la de l’entorn, i ajudar a l’alumnat a expressar-se creativament.

Tot seguit, a un quart de dues del migdia, s’impartirà una Jam Session vermut, a càrrec de We Swing Pirineu, a la Plaça Pati Palau.

La gran sorpresa que l’Espai Municipal de Dansa té preparada per a aquell dia és la classe magistral de hip hop de la mà de Brodas Bros, companyia internacional referent de hip hop, dansa i cultura urbana, on dos ballarins oferiran una sessió pràctica que tindrà lloc de les quatre a dos quarts de sis de la tarda a la Plaça Pati Palau. La classe serà gratuïta i dirigida a nens i nenes a partir de 8 anys “en un escenari ple d’energia positiva, bon rotllo i cultura urbana”.

Aprofitant la seva presència a la Seu d’Urgell, els Brodas Bros, un dels grups de més projecció, a Espanya, de dansa urbana, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu ha organitzat l’espectacle Hipstory, que tindrà lloc a les set de la tarda a la sala Sant Domènec. L’espectacle és lúdic i didàctic, i com el seu nom indica, explica la història del hip hop tant de la dansa com de la música des de 1960 fins a l’actualitat.

A través d’explicacions coreogràfiques i gags humorístics cinc ballarins i un músic mostren les diferències entre estils com el Popping, el Locking, el –Boying, etc. També es parlarà del Beatbox, del Scrath i de la música Funk. El públic podrà tenir una participació molt activa durant el show. L’obra apropa als joves el món de la dansa i experimenta diferents sensacions i emocions, contagiant les ganes de ballar hip hop i el seu missatge positiu.





Dissabte 29 d’abril, DID a la Seu d’Urgell

El gruix de la programació per a commemorar el Dia Internacional de la Dansa, que s’escau en dissabte 29 d’abril, s’iniciarà a les deu del matí amb el taller de dansa en família Bon dia petits ballarins/es!, adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys, impartit per Eva Franquesa. Aquest taller es portarà a terme a les instal·lacions d’aquest mateix espai, ubicat al centre cultural Les Monges.

A la plaça de les Monges, a les deu del matí, es realitzarà una improvisació de dansa contemporània que impartirà Noah, adreçat a nens i nenes partir de 8 anys i adults. A les onze del matíes farà una flashmob, que es repetirà a l’una del migdia. També hi haurà un photocall. A un quart de dotze del migdia tindrà lloc una masterclass d’urban dance on s’hi podrà participar a partir dels 6 anys d’edat i també adults, a càrrec de Carlota.

El vestíbul del centre cultural les Monges acollirà tallers de disfresses, manualitats i maquillatge, entre les onze i l’una del migdia.

A un quart d’una del migdia, a la plaça de les Monges, s’impartirà un taller de salsa cubana i roda casino, a càrrec de Marc Bravo, on hi podran prendre part nens i nenes a partir de 8 anys i persones adultes.





Sorteig per a l’espectacle de hip hop Hystory

Com a novetat d’enguany, l’Espai Municipal de Dansa sortejarà dues invitacions per a assistir a l’espectacle de hip hop Hipstory, dels Brodas Bros, que tindrà lloc el dissabte, dia 22 d’abril, a les set de la tarda, a la sala sant Domènec.





Com participar-hi?

*Gravar un vídeo ballant amb un telèfon mòbil sense edició professional, en un espai emblemàtic de la Seu, amb una durada mínim de 30 segons i màxim 1 minut.

*Sol/a o en grup.

*Qualsevol estil de dansa.

*Compartir-ho a través d’Instagram etiquetant @espai_dansa_laseu

*Posar el hashtag #laseuballa2023

*Dissabte 22 d’abril al migdia es farà el sorteig. El guanyador o guanyadora rebrà un missatge directe al seu compte d’Instagram des del perfil @espai_dansa_laseu