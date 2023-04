De creadora de contingut a presentadora d’InfluenXr, parlem amb Laia Oli

La Laia Oli és una influenciadora de 24 anys que acumula més d’un milió de seguidors a YouTube. Amb els seus vídeos d’entreteniment, ara s’ha convertit en la presentadora d’InfluenX3r, un nou programa de l’SX3 que té l’objectiu de trobar nous creadors de contingut.

Qui és la Laia Oli?

Tinc 24 anys i em dedico a crear contingut per a les xarxes socials, des de fa més de set anys.

Com vas començar a ser influencer?

Cap als disset anys vaig pujar per primera vegada un vídeo a YouTube. En aquella època veia a noies que creaven contingut de moda, maquillatge… i jo des de petita m’havia gravat a casa, i havia editat tots els vídeos de la família. Quan vaig ser més gran i vaig començar a veure que més gent creava contingut, vaig animar-me i vaig decidir fer-ho jo.

Quina és la clau de l’èxit a les xarxes socials?

Jo no vaig començar amb la intenció de tenir seguidors per a dedicar-me a això. Per a mi, en un inici, era un hobby. Ara penso que si algú vol tenir visualitzacions, i que la gent reconegui la seva feina, ha de tenir constància. I especialment tenir clar un objectiu, el que es vol transmetre.

Com portes el fet d’influenciar a noies més joves que tu? Sents responsabilitat?

Soc conscient que em segueixen noies més petites, i les puc influenciar. Però al final el meu contingut es basa en l’entreteniment. No opino sobre polèmiques o temes molt concrets. Tinc present aquesta responsabilitat, però sempre intento transmetre els meus valors, i enfocar-ho tot des de la positivitat.

Quins són els pros i contres de ser influencer?

Els pros són totes les oportunitats que he rebut. Des de publicar un llibre, a presentar programes com InfluenXr. Tota aquesta experiència m’ha permès conèixer molta gent i fer-me sortir de la meva zona de confort constantment.

Els contres tenen a veure amb els comentaris negatius o el fet que la gent pugui opinar sobre el que fas. Però no n’acostumo a tenir i llavors em costa bastant trobar la part negativa.

Laia Oli (Aina Pizarro / El Monocle)

Ara presentes el programa InfluenX3r. De què tracta?

InfluenX3r és un concurs per a trobar nous creadors de contingut. Cada setmana proposo als concursants diversos reptes, de temàtiques diferents: challenges, coreografies, proves de cuina… També cada setmana ve una persona convidada, algú que ja és influencer. Llavors comentem una mica la prova de talent, donem consells…

Com encares el repte de convertir-te, a més d’influencer, en presentadora d’un programa?

Ser presentadora ha estat tot un repte. És cert que en alguna ocasió havia presentat algun esdeveniment, però tot ha estat més a nivell de xarxes socials. El fet de presentar un programa a la televisió per a mi ha estat brutal, ha significat fer un pas més en l’àmbit professional però també personal.

Creus que és important que des de la televisió es facin programes com aquests per a impulsar els nous creadors de contingut?

Sí! Crec que aquest programa en concret ho ha fet molt bé, perquè ha trobat la forma de fusionar els mitjans tradicionals amb les xarxes socials. Això fa que els nens i nenes que veuen les xarxes i, per exemple miren el meu contingut, ara vagin també a buscar-lo a la televisió. Aquesta fusió em sembla molt guai, i el fet d’apostar per trobar nous creadors de contingut també.

Quin consell li donaries a algú que vol començar a ser influencer? Com ara els concursants.

El més important és tenir clar el teu objectiu. Si només vols ser famós, segurament no surten bé les coses. Has de saber què vols transmetre, t’ha d’agradar, has de ser constant… si no tens això, en dos dies et cansarà! Sobretot s’ha de fer amb moltes ganes, divertir-te i passar-ho bé fent aquesta feina.





Text: Regina Rigau – El Monocle / Imatges: Aina Pizarro – El Monocle