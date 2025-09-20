Estrena reeixida de la Pujada Beixalís: Joan Gil Sánchez firma el triomf absolut

La primera edició de la Pujada Beixalís ja és història. I ho és amb l’èxit rotund d’una estrena que va conjugar velocitat, emoció i ambient al llarg del traçat que connecta Anyós amb el coll de Beixalís. El públic va respondre amb entusiasme, el temps va acompanyar i els pilots van oferir un espectacle digne d’un escenari que, des del primer dia, sembla cridat a convertir-se en clàssic del Campionat d’Andorra de Muntanya.
Amb 39 participants, la nova cita va posar de manifest la passió que desperta l’automobilisme al Principat d’Andorra i va regalar quatre mànegues que van tenir un guió propi.
Cursa 1: un duel al centèsim
La jornada va arrencar amb una batalla ajustadíssima entre Joan Gil Sánchez (Silver Car S3, ACA Club) i Edgar Montellà (Speedcar GTR EVO, ACA Club).
Gil es va imposar per només 27 centèsimes amb un temps de 1:38.55, mentre Antonio Vázquez Álvarez (Norma M20 FC) completava el podi. En Producció, el primer cop de taula va ser de Gerard de la Casa (Ford Fiesta), i entre els VHC, Ferran Font va marcar territori amb el BMW M3.
Cursa 2: Gil consolida, Plaus emergeix
Gil no en va tenir prou i va rebaixar el seu propi registre fins a 1:38.24, confirmant la seva superioritat en la segona mànega. Ramon Plaus (Speedcar GTR) va pujar fins al segon lloc i Filipe Brandão (Silver Car S2 EVO) va completar el podi. De la Casa va repetir domini en Producció i Font va tornar a ser el referent en VHC.
Cursa 3: oportunitat i premi per a Plaus
Les absències de Gil i Montellà van obrir la porta a un nou guanyador i Plaus no la va desaprofitar. Amb 1:39.89, el pilot de l’Speedcar GTR es va endur la victòria, seguit de Brandão i Manel Guiral. De la Casa va signar el seu tercer triomf consecutiu en Producció i Font va mantenir el ritme en VHC.
Cursa 4: el retorn fulgurant de Gil
Quan semblava que la cursa podia obrir-se, Gil va tornar amb força i va establir el millor crono absolut del cap de setmana: 1:38.15. Una marca que no només li va donar la victòria a la quarta mànega, sinó també el triomf absolut de Beixalís. Plaus va ser segon i Brandão, tercer. En Producció, de la Casa va rubricar el seu ple amb quatre de quatre, i en VHC va aparèixer la sorpresa: Cristian Mayoralas (VW Golf GTI) va batre Font i es va endur l’última mànega.
El Trofeu Ferran Font Riudeubàs, per a Gil Sánchez
El temps estratosfèric de Gil a la quarta cursa (1:38.15) li va valer també el Trofeu Font Riudeubàs, guardó que homenatja una de les famílies pioneres de l’automobilisme al país i que concentra velocitat, excel·lència i passió en una peça emblemàtica.
El balanç: un debut que ja és gran
La primera Pujada Beixalís deixa una foto clara: Joan Gil Sánchez com a vencedor absolut i primer guardonat amb el Trofeu Ferran Font Riudeubàs; Gerard de la Casa com a dominador incontestable de Producció; i Cristian Mayoralas consolidat com a referent entre els VHC.
Per part de l’Automòbil Club d’Andorra, la valoració ha estat molt positiva: “gran acollida, alt nivell i un nou traçat que ha arribat per a quedar-se. Beixalís es projecta ja com un nou clàssic del calendari, amb tot el que demana una gran prova de muntanya: exigència, ambient i emoció”.
Podis absoluts
Categoria Sport
1r Joan Gil
2n Edgar Montellà
3r Ramon Plaus
Categoria Producció
1r Gerard de la Casa
2n Erik Faura
3r Cipriano Ramírez
Categoria VHC
1r Cristian Mayoralas
2n Ferran Font Pol
3r Jaume Molas