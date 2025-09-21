D’Amic i Amat. L’art d’escoltar música sacra

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
En aquest diumenge compartiré amb vosaltres la prominència de saber escoltar els signes dels temps, saber escoltar els germans i en definitiva fer de l’escolta un art per a créixer com a persones i per suposat com a cristians.
Escoltar perquè el qui tinc al costat pugui manifestar la seva opinió i esdevenir un germà. Escoltar la veu de Déu en la pregària, en el silenci, i com no, també en la música.
Aquest dissabte en la nostra església mare, la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu d’Urgell, estrenem i beneïm la restauració realitzada al nostre orgue romàntic digne també de ser escoltat per a poder lloar el Senyor.
La música sacra és la que està orientada a exalçar Déu i a santificar el poble sant de Déu abraçant el coneixement i difusió del patrimoni musical de l’Església, l’estudi de les disciplines litúrgiques-musicals i la promoció d’expressions artístiques adequades a les diverses cultures, buscant sempre enriquir la litúrgia i la tradició catòlica. Així doncs amb la restauració de l’orgue de la nostra Catedral volem oferir a tots els diocesans de poder escoltar música sacra sigui en la litúrgia, sigui en els concerts i que així les nostres ànimes i esperits puguin experimentar i gaudir de la raó per la qual foren creades. Com ens diria Sant Ignasi de Loiola en el principi i fonament en els seus exercicis espirituals: l’home ha estat creat per a lloar, fer reverència i servir a Déu nostre Senyor, i mitjançant això, salvar la seva ànima… (EE 23).
El Concili Vaticà II, a la Constitució sobre la sagrada litúrgia Sacrosanctum Concilium en el número 120, va reafirmar que l’orgue havia de ser «tingut en gran estima» per la seva capacitat d’afegir esplendor al culte, però també va fomentar la participació activa del poble i va obrir la porta a altres instruments, segons la cultura local.
Avui, l’orgue continua sent l’instrument principal en moltes esglésies:
- Acompanya el cant del poble, del cor i del celebrant.
- Interpreta música processional i meditativa.
- Conserva i projecta un patrimoni musical que uneix segles de fe i art.
Em congratulo i felicito el Capítol de canonges d’aquesta nostra Catedral de Santa Maria d’Urgell per la restauració de l’orgue que ens ajudarà a millor pregar i a millor celebrar el misteri pasqual per a unir-nos com a Poble de Déu que som a la Jerusalem celestial.
En aquesta setmana us convido a escoltar la cantata sacra Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29 us donem gràcies oh Déu, us donem gràcies i proclamem les vostres meravelles), de Johann Sebastian Bach, tot donant gràcies a Déu per aquest primer any de ministeri episcopal amb vosaltres, església urgel·litana. Em confio a les vostres pregàries i prego per vosaltres i per la vostra fidelitat al Senyor i al seu Poble. Que la simfonia harmònica ajudi al nostre testimoni de vida cristiana, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell