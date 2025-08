‘Estiu Jove Peramola’ programa una ruta guiada en caiac pel pantà d’Oliana i una acampada

Cartell anunciant les dues activitats de l’Estiu Jove Peramola

El cicle ‘Estiu Jove Peramola’ ha programa dues activitats per aquest mes d’agost, adreçades a joves a partir de 12 anys. La programació s’ha dissenyat amb la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades entre el jovent del municipi, com també per a atendre els interessos i demandes que els mateixos interessats han expressat en les activitats organitzades anteriorment.

La primera proposta serà dimecres vinent, dia 6 d’agost, al matí, quan el jovent podrà gaudir d’una ruta guiada en caiac al pantà d’Oliana, concretament a la zona de Coll de Nargó.

La setmana següent, dimecres 13 i dijous 14 d’agost, tindrà lloc la segona edició de l’‘Acampada Jove de Peramola’, que inclou activitats de dia com excursions, tallers de cuina i jocs, juntament amb la possibilitat de passar la nit al Centre Cívic de Tragó.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Peramola i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell volen “oferir al jovent del municipi, i de nuclis propers, espais de trobada i participació on poder gaudir d’activitats d’oci saludable i lúdic”. Alhora, es vol “promoure la coneixença mútua, la generació de vincles i la cohesió juvenil”.

Les places per a totes dues activitats són limitades i cal fer la inscripció prèvia. Es pot confirmar, o bé se’n pot demanar més informació, a través del correu electrònic bribas@ccau.cat. Per a qualsevol altre dubte, els interessats poden contactar amb l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (telèfon 973 35 56 08) o per WhatsApp al 607 866 902 (Berta).